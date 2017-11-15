Атамбаев не намерен просить прощения у Назарбаева

Трудностиперехода через границу Казахстана наших граждан надо воспринимать не как якобы усиление мер безопасности из-за выборов в Кыргызстане, а как откровенный демарш властей соседнего государства с целью
поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершили ошибку, думая, что своим давлением могут заставить
голосовать кыргызстанцев за Бабанова. Кыргызстанцы не тот народ, который можно запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера на речь президента Кыргызстана, не
отражают полную картину. Это реализация плана по поддержке определенного кандидата в президенты, то есть Бабанова, который ездил, образно говоря, на поклон к Назарбаеву.Онирассчитывают, что недовольство народа
обернется против власти Кыргызстана и тогда их ставленник, выдвиженец может перехватить инициативу и попытается использовать растущую напряженность в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило его, сильно рискует, идя на такие шаги, так как мы все видели, какой был эффект от речи Атамбаева, когда он жестко раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,
что он оказался игрушкой и марионеткой в руках отдельных казахских олигархов.