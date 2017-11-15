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Атамбаев не намерен просить прощения у Назарбаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен извиняться перед главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Он сравнил нынешнюю ситуацию на границе с газовой блокадой Узбекистана в 2014 году.

"Тогда многие говорили, что Атамбаев должен поехать в Узбекистан, в ножки поклониться. В свое время Акаев, Бакиев ездили на поклон, отдавали наши земли, продавали наши национальные богатства, предавали интересы государства. Мне рассказали главы других стран, что у Ельцина, как только он выпьет, лучшим барабаном была лысина Акаева. Никогда такого больше не должно быть. Сооронбай Шарипович, Сапар Джумакадырович, никогда. Если сами себя не будем уважать, кто это будет делать? И сейчас я наблюдаю, как точно так же вопят некоторые политиканы и некоторые депутаты парламента, что Атамбаеву надо поехать, извиниться, в ножки поклониться. Все это политическое дерьмо, которым абсолютно недорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться в дела Кыргызстана, за то, что потребовал уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана? Законы Казахстана также запрещают вмешиваться в законы другой страны. Отныне хочу предупредить, как всенародно избранный президент Кыргызстана, я ездил не впервые по стране. Я видел, что люди сейчас мне верят еще больше. Хочу предупредить, что никто не должен навязывать, как нам жить, кого избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана,  те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369653
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нурсултан Назарбаев
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Комментарии
sarishkin jva
15.11.2017, 12:27
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 7
Комментариев: 59

Трудностиперехода через границу Казахстана наших граждан надо воспринимать не как якобы усиление мер безопасности из-за выборов в Кыргызстане, а как откровенный демарш властей соседнего государства с целью

поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершили ошибку, думая, что своим давлением могут заставить

голосовать кыргызстанцев за Бабанова. Кыргызстанцы не тот народ, который можно запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера на речь президента Кыргызстана, не

отражают полную картину. Это реализация плана по поддержке определенного кандидата в президенты, то есть Бабанова, который ездил, образно говоря, на поклон к Назарбаеву.Онирассчитывают, что недовольство народа

обернется против власти Кыргызстана и тогда их ставленник, выдвиженец может перехватить инициативу и попытается использовать растущую напряженность в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило его, сильно рискует, идя на такие шаги, так как мы все видели, какой был эффект от речи Атамбаева, когда он жестко раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,

что он оказался игрушкой и марионеткой в руках отдельных казахских олигархов.

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Жалоба модератору
сули мули
15.11.2017, 13:09
Карма: -42
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 159
Минусов: 201
Комментариев: 243

Как стало из источников, вызывающих доверие ... Назарбаеву по х..й на его извинения)))

-1
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Жалоба модератору
кыргыз
15.11.2017, 13:22

сули мули

Как стало из источников, вызывающих доверие ... Назарбаеву по х..й на его извинения)))

Старикашка тиран заслужил не доверии, убил своего зятя а далее не стоит что ли бо сказать.

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Жалоба модератору
Эльвира Бегимбаева
15.11.2017, 13:47
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 24
Комментариев: 42

Ой господи как будто этот казахский маразматик заслуживает извинений. Он не вечный. В Казахстане грызня начнется, как только он копыта откинет.

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Жалоба модератору
Адилет Кадыров
15.11.2017, 14:08
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 93
Минусов: 117
Комментариев: 214

Скажем еще раз спасибо Балапану и его попытке стать шестеркой Назарбаева и продать нас в неизвестность. 

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Жалоба модератору
Вера Чехова
15.11.2017, 15:23
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

сули мули

Как стало из источников, вызывающих доверие ... Назарбаеву по х..й на его извинения)))

Ну, ваши источники известны - Бабанов.  Только до этого, все бабановские тролли всё аки обосцали : "АША надо извинится перед елбасы",

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Жалоба модератору
Вера Чехова
15.11.2017, 15:23
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

сули мули

Как стало из источников, вызывающих доверие ... Назарбаеву по х..й на его извинения)))

Ну, ваши источники известны - Бабанов.  Только до этого, все бабановские тролли всё аки обосцали : "АША надо извинится перед елбасы",

0
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Жалоба модератору
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