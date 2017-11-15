ЖК поддержал передачу Минсельхозу контроля за штрафами на алкоголь

Что-то с трудом представляется как ведомство будет само производить алкогольную продукцию и само же будет себя штрафовать за нарушение. Может я что-то не понимаю?
Сегодня, 15 ноября, на заседании депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении поддержали поправки в Кодекс КР об административной ответственности.
Отметим, согласно поправкам предлагается передать функции налоговой службы по государственному регулированию и контролю за производством и/или оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.
Постановление о передаче функций было принято правительством еще в прошлом году, где также ведомство получило функции по лицензированию производства и оборота этилового спирта, производства и оборота (хранение в целях производства или реализации, оптовая и розничная реализация) алкогольной продукции, декларированию объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Сегодня Министерство внесло предложение узаконить за собой контроль с внесением изменений в Кодекс об административной ответственности.
По итогам голосования законопроект поддержали 90 депутатов и один выступил против.