Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев инвестировать в гособлигации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей официальной странице в Facebook сообщил о новой инициативе, направленной на повышение финансовой доступности для граждан и привлечение средств в экономику страны. Глава государства подчеркнул, что Кабинет министров разместил государственные ценные бумаги (ГЦБ) с доходностью 17% годовых, а процесс их покупки стал максимально простым и дистанционным.

"Уважаемые соотечественники!

Сегодня я выступаю с важной инициативой, которая позволит каждому гражданину улучшить свое финансовое положение и одновременно внести вклад в развитие Кыргызстана.

Кабинет Министров Кыргызской Республики разместил государственные ценные бумаги с доходностью 17 процентов годовых для населения.

Теперь каждый гражданин может приобрести их через мобильное приложение.

В частности, государственные ценные бумаги можно легко купить онлайн через мобильное приложение "MegaPay".

Иными словами, гражданам больше не нужно посещать финансовые учреждения, тратить время или заполнять различные документы - инвестировать можно быстро и удобно в дистанционном формате.

Вложенные средства будут полностью возвращены через два года. При этом граждане будут получать доход в размере 17 процентов годовых. Выплата дохода осуществляется каждые три месяца, то есть ежеквартально.

Например, если гражданин приобретет государственные ценные бумаги на сумму 100 тысяч сомов, то за два года он получит 34 тысячи сомов процентного дохода. Эти средства будут выплачиваться ежеквартально по 4 250 сомов. Таким образом, по истечении двух лет первоначально вложенные 100 тысяч сомов превратятся в 134 тысячи сомов.

Следует отметить, что доходность государственных ценных бумаг превышает доходность большинства банковских депозитов.

В ближайшее время будет реализована функция перепродажи государственных ценных бумаг.

Государственные ценные бумаги Кыргызской Республики являются одним из самых надежных инвестиционных инструментов, поскольку они гарантированы государством.

В этой связи призываю каждого гражданина поддержать данную инициативу и принять в ней активное участие", - заявил глава государства.