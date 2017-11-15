Туберкулез можно лечить и дома. У Кыргызстана есть свой опыт

Кыргызстан представит свой опыт преобразований в области противотуберкулезной службы и, в частности, внедрения амбулаторной модели лечения туберкулеза на первой глобальной министерской конференции ВОЗ, которая пройдет 16-17 ноября в городе Москве.

Директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров отметил, что расширение амбулаторного лечения было необходимо для республики, но прежде чем это сделать, необходимо сначала поднять потенциал первичного звена здравоохранения, потому что до сегодняшнего дня его потенциал был очень низким из-за отсутствия финансовой мотивации сотрудников по ведению больных туберкулезом.

"Почему мы начали эти нововведения с Чуйской области? Потому что по сравнению с другими регионами там наблюдалась самая высокая заболеваемость по туберкулезу. И вторая причина - в связи с подписанием дорожной карты по оптимизации системы оказания противотуберкулезной помощи у нас появился механизм, как найти деньги на повышение потенциала первичного звена. Мы начали оптимизацию, основной целью которой стало перенаправить сэкономленные средства на повышение потенциала первичного звена, потому что других источников финансирования наших замыслов у нас не было. И еще одна причина в том, что руководители противотуберкулезных учреждений Чуйской области были готовы к оптимизации службы, и именно здесь в основном работают все международные проекты, без поддержки которых нам не обойтись.

Мы начали оптимизировать противотуберкулезную службу и сократили количество коек, закрыли некоторые противотуберкулезные больницы, у нас возникли определенные возможности в отношении финансирования, и сэкономленные деньги мы совместно с Фондом ОМС перераспределили для усиления первичного звена.

Вторым этапом повышения потенциала первичного звена мы планируем провести хорошую работу по оптимизации первичного звена в Таласской области. В результате подобной работы мы получим определенные сэкономленные деньги и за счет них постараемся решить все наши проблемы с повышением потенциала первичного звена для улучшения мотивации его работников за предоставленные услуги по туберкулезу.

На сегодняшний день по Кыргызстану и, в частности по Чуйской области и г. Бишкеку, примерно 40% больных с первого дня постановки диагноза лечится на амбулаторном уровне", - рассказал Абдуллаат Кадыров.