Сегодня: эмоциональный спич, кого кинул Бабанов, проблемный актив

Расставил акценты. На заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Атамбаев сделал ряд жестких и эмоциональных заявлений. Касаясь ситуации, связанной с блокадой на границах, которую ввел Казахстан, глава государства отметил, что действия Астаны несут угрозу ЕАЭС, при этом он подчеркнул, что ему не за что извиняться перед Назарбаевым.

"За что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться в дела Кыргызстана, за то, что потребовал уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана? Законы Казахстана также запрещают вмешиваться в законы другой страны. Отныне хочу предупредить, как всенародно избранный президент Кыргызстана, я ездил не впервые по стране. Я видел, что люди сейчас мне верят еще больше. Хочу предупредить, что никто не должен навязывать, как нам жить, кого избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана, те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию", - заявил Атамбаев.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что те, кому он передает власть, должны пресекать попытки вмешательства извне во внутренние дела государства. История с лоббистами Бабанова, которого продвигали казахстанские олигархи и лично Елбасы, должна стать уроком для тех, кто не гнушается торговать интересами страны.

"Просить прощения должны те, кто хочет посадить свою "шестерку" в кресло президента Кыргызстана. "Шестерка" сядет, но не в кресло президента, а на нары", - подчеркнул Атамбаев.

Оставшийся отрезанным от ЕАЭС Кыргызстан будет искать выходы из создавшегося положения. Эти трудности будут преодолены, а блокада сплотит и укрепит государство, уверен Атамбаев. Сейчас нужно искать новые рынки сбыта для отечественных сельхозпроизводителей и параллельно развивать транспортные коммуникации с Китаем и Узбекистаном. Президент отдал распоряжение правительству форсировать строительство автомобильных и железных дорог с соседними государствами и призвал чиновников не бояться брать кредиты на реализацию таких проектов. В завершение своего спича Атамбаев обратился к избранному президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову: "Друг мой, работай честно, не опозорь меня".

Разочарованные. Агитаторы, нанятые на работу предвыборным штабом Омурбека Бабанова, остались без денег. Бывшие сторонники олигарха организовали пресс-конференцию, чтобы рассказать правду о том, как их кинули, не выплатив обещанные им зарплаты. После того как политик тайно покинул пределы Кыргызстана, обманутые решили поведать общественности о нечистоплотности Бабанова и лиц к нему приближенных.

Как заявили участники пресс-конференции, они сполна выполнили все поставленные перед ними задачи, и даже вышли на митинг в Таласе в поддержку проигравшего кандидата в президенты. "Мы думали, что он приедет, поддержит, не оставит нас, но он не приехал. Столько людей остались недовольны. Приедет сюда или нет, тоже вопрос. Но 45-ти агитаторам не выплатили по 15 тысяч сомов", - рассказал журналистам один из бывших сторонников Бабанова Байтик Кадыршаев.

Проблемный актив. Фонду по управлению государственным имуществом не удалось довести до логического завершения сделку по продаже сотовой компании MegaCom с российской бизнес-леди Елене Нагорной. Диалог прерван, так как стороны не пришли к консенсусу по ряду принципиальных вопросов. "Не удалось достичь взаимоприемлемых условий продажи, в итоге было решено прекратить переговоры", - сообщила пресс-служба ФУГИ.

Между тем в прессу уже просочились сведения о том, что появились еще несколько инвесторов, которые проявляют интерес к оператору сотой связи. Информация о потенциальных покупателях пока не разглашается. В данное время бизнесмены изучают и прорабатывают возможные условия сделки и знакомятся с особенностями местного рынка мобильных услуг связи.

Опять смертельный наезд. Сегодня ночью в пригородном селе Военно-Антоновка 23-летний водитель "Мерседеса" совершил наезд на двух пешеходов. Удар был настолько сильным, что передняя часть машины смята так, будто врезалась в столб или дерево. Оба мужчины - 29-ти и 30-лет - скончались на месте. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Как рассказали в милиции, водитель не скрылся с места происшествия, и по заключению медиков был трезв. Автомобиль водворен на штрафную стоянку, назначены необходимые экспертизы. Расследование должно ответить на вопрос, имел ли возможность молодой человек, находившийся за рулем, предотвратить наезд. По одной из версий, скорость в момент столкновения с пешеходами значительно превышала предельно допустимую в черте населенных пунктов.

Важнейшие три очка. Сборная Кыргызстана по футболу в рамках отборочного турнира на Кубок Азии выстрадала победу в выездном матче против команды Макао. К 60-й минуте встречи наша дружина вела со счетом 3:0, и когда казалось, что дело сделано, мы уже традиционно сами придумали себе проблемы. Валидольная концовка придала этому футбольному спектаклю особенный антураж.

На 74-й минуте наш голкипер не смог отразить не самый сложный удар со штрафного, а еще через 5 минут арбитр назначил в ворота сборной Кыргызстана пенальти. Преимущественно три мяча было растеряно в один момент. При счете 3:2 вернувшиеся в игру футболисты Макао пошли на штурм, но практически сразу пропустили нашу контратаку. Но это был еще не конец голевой перестрелки. За три минуты до конца основного времени хозяева поля вновь сократили отставание до минимума. Команде Кыргызстана удалось выстоять и сохранить победный для себя счет - 4:3.

В своей отборочной группе наша сборная уверенно занимает второе место, имея в своем активе семь очков. В последнем туре Кыргызстан на своем поле будет принимать лидера - команду Индии. При этом все болельщики с замиранием сердца ждут, какие санкции примет Азиатская футбольная конфедерация за отмену матча Кыргызстана с Мьянмой. Эту встречу, которая должна была состояться в Бишкеке, решили не проводить из-за угрозы провокаций и беспорядков. Так что во многом определяющим для нашей сборной теперь будет то, какое решение вынесут футбольные функционеры.

Изменение погоды. Сегодня вечером в Бишкеке ожидается дождь переходящий в снег, изморось будет продолжаться в течение ночи, а температура воздуха понизится до 0...- 2 градусов. По прогнозам синоптиков, ненастье не будет иметь затяжного характера и завтра днем осадки прекратятся, 16 ноября столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов.

В четверг и пятницу осадки в столице маловероятны и температура воздуха постепенно пойдет на подъем. Однако если днем 17 и 18 января будет до 10-ти тепла, то ночи ожидаются морозными, в отдельных районах до -4 градусов. В предстоящие выходные ожидается относительно теплая погода без осадков.