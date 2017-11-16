В Грузии нашли вино, которому восемь тысяч лет

В Грузии международная группа ученых обнаружила во время раскопок в двух неолитических поселениях остатки виноградного вина на керамике. Глиняные сосуды изготовили от 7890 до 8020 лет назад, что доказывает: виноделие возникло на 600-1000 лет раньше, чем считалось, сообщает pravda.ru.

Фрагменты керамики нашли при раскопках поселений Гадачрили-гора и Шулавери-гора. Они относятся к археологической культуре Шулавери-Шому, которая возникла вскоре после глобального похолодания 6200 г. до н. э. Исследователи проанализировали фрагменты 19 глиняных сосудов и образцы почвы, взятые поблизости от найденной керамики. Исследователи обнаружили в восьми образцах глины следы винной кислоты и ее солей - виноградный сок содержит значительное количество этой кислоты.

Кроме того, во фрагментах керамики нашли соли лимонной, яблочной и янтарной кислот. В почве обнаружили также частицы крахмала, останки плодовых мушек и следы виноградной пыльцы, при этом на поверхности земли ее не оказалось.

Ранее самым древним вином считали образцы, найденные в 1960-х годах в поселении Хаджи Феруз Тепе на северо-западе современного Ирана. Их возраст - от 7 000 до 7 400 лет. Вино хранилось в сосудах, наполовину вкопанных в землю. Исследователи считают, что так могли хранить и сосуды, найденные в Грузии, - из-за узкого основания емкости, скорее всего, были неустойчивыми.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Китае две пивоварни сварят пиво, рецепт которого нашли археологи. Варить напиток будут в Пекине и Гонконге.

Рецепту почти пять тысяч лет, год назад он был найден при раскопках в провинции Шэньси. Это было пиво, сохранившееся на черепках глиняных сосудах, лежавших в двух ямах, датированных периодом от 3400 до 2900 года до н. э. В составе напитка нашли ячмень, просо, злак "кукушкины слезки" и некие клубни.