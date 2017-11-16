В Иссык-Кульской области житель Бишкека сбил насмерть мужчину

В Иссык-Кульской области 27-летний бишкекчанин насмерть сбил мужчину. Об этом редакции "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД КР.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 15 ноября, примерно в 18.20, на 55-м километре автодороги Балыкчы - Боконбаево - Каракол.

За рулем "Тойоты Авенсис" находился житель Бишкека, он совершил наезд на 47-летнего жителя села Кызыл-Туу.

В ГУПМ отметили, что после аварии мужчина еще был жив. От полученных травм он скончался позднее в территориальной больнице. В настоящее время назначен ряд экспертиз, автомашина поставлена на штрафстоянку, ведется следствие.