Фирмы закупают молоко по заниженной цене у фермеров, ссылаясь на границу

Местные фирмы закупают молоко по заниженной цене у фермеров, ссылаясь на ситуацию на границе с Казахстаном. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил депутат Улук Ормонов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, фирмы, которые закупают молоко, местные. Он просит уполномоченные государственные органы обратить на это внимания.

Депутат добавил, что, несмотря за закупку молока по заниженной цене у фермеров, молочные продукты на прилавках не стали дешевле и продаются по прежней цене.

"Прошу обратить внимание соответствующих органов на эту ситуацию, потому что многие фермеры страдают от этого", - добавил он.