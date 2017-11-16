Митингующие потребуют роспуска ЖК в случае поправок в "Водный кодекс"

"Нам не нужны депутаты, которые пришли в Жогорку Кенеш из базаров и не могут принять ни одного закона в угоду народа" - правильно!
Митингующие попросят президента Алмазбека Атамбаева досрочно распустить парламент, если Жогорку Кенеш примет в третьем чтении поправки в "Водный кодекс". Об этом сегодня, 16 ноября, заявил член общественной организации "Кыргыз эл жаштар кенеши" Бекназар Айталиев на митинге против поправок в "Водный кодекс".
Отметим, сегодня активисты вышли в пикет у здания Жогорку Кенеша с требованиями не принимать поправки в "Водный кодекс", который позволит в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. К примеру, "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.
Отметим, действующая редакция запрещает вести деятельность с использованием угля, золы, масел и других веществ, которая ускоряет таяние ледников.
Айталиев заявил, правительство став инициатором идет против интересов государства в угоду частных предпринимателей, в том числе и международных.
А также он добавил, что в случае принятие поправок митингующие начнут собирать подписи на досрочный роспуск парламента на местах.
"Нам не нужны депутаты, которые пришли в Жогорку Кенеш из базаров и не могут принять ни одного закона в угоду народа", - добавил он.
В свою очередь активист Ондуруш Токтонасыров заявил, что МВД и Генпрокуратура нарушают его конституционные права, запрещая проводить митинг.