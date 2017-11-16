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Митингующие потребуют роспуска ЖК в случае поправок в "Водный кодекс"

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Гулиза Авазова

Митингующие попросят президента Алмазбека Атамбаева досрочно распустить парламент, если Жогорку Кенеш примет в третьем чтении поправки в "Водный кодекс". Об этом сегодня, 16 ноября, заявил член общественной организации "Кыргыз эл жаштар кенеши" Бекназар Айталиев на митинге против поправок в "Водный кодекс".

Отметим, сегодня активисты вышли в пикет у здания Жогорку Кенеша с требованиями не принимать поправки в "Водный кодекс", который позволит в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. К примеру, "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Отметим, действующая редакция запрещает вести деятельность с использованием угля, золы, масел и других веществ, которая ускоряет таяние ледников.

Айталиев заявил, правительство став инициатором идет против интересов государства в угоду частных предпринимателей, в том числе и международных.

А также он добавил, что в случае принятие поправок митингующие начнут собирать подписи на досрочный роспуск парламента на местах.

"Нам не нужны депутаты, которые пришли в Жогорку Кенеш из базаров и не могут принять ни одного закона в угоду народа", - добавил он.

В свою очередь активист Ондуруш Токтонасыров заявил, что МВД и Генпрокуратура нарушают его конституционные права, запрещая проводить митинг.

URL: http://www.vb.kg/369717
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, парламент
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16.11.2017, 13:31

"Нам не нужны депутаты, которые пришли в Жогорку Кенеш из базаров и не могут принять ни одного закона в угоду народа" - правильно! 

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