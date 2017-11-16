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Атамбаев рассказал о письмах, которые он получал во время болезни

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Аида Джумашева

Сегодня, 16 ноября, во время вручения госнаград президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал о том, какие письма приходили к нему во время болезни.

По его словам, он ничего бы не смог сделать, если бы не ощущал поддержку народа.

"Когда я заболел, получал очень много писем от простых граждан. У меня была перегрузка, бывают такие дни. Но я получал такие теплые письма от граждан со словами поддержки. Значит, не зря я шесть лет надрывался, как на каторге. Эти годы дались мне тяжело. Сами помните, бардак был, ни армии, ни милиции, ни силового блока. Сейчас я со спокойной душой передаю страну новому избранному президенту и правительству. Я спокоен за будущее этой страны, я спокоен, ведь есть такие люди, как вы", – сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369752
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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