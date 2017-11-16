В Кыргызстане подскочили цены на твердое топливо

Цены на уголь в отдельных районах повысились в полтора раза. Происходит искусственный перекос баланса интересов между потребителями твердого топлива и производителями товара.

В редакцию "ВБ" обратилась жительница Кара-Балты Надежда Майгатова. По ее словам, в населенном пункте завезенный уголь продается лишь оптом и перекупщикам. В течение трех месяцев девушка не может приобрести твердое топливо, а зима как никогда близко.

"Три месяца многие жители Кара-Балты, я в том числе, обиваем пороги угольных складов – безрезультатно. Между владельцами и перекупщиками существует некая договоренность, потому что весь поступающий уголь моментально продается перекупщикам. Вот и вчера простояла весь день в очереди, дошли слухи, что завезут семь вагонов угля с месторождения Шабыркуль. Будут продавать по 3900 сомов за тонну. Как оказалось, только время зря потеряла, твердого топлива обычным гражданам так и не досталось", - жалуется Надежда Майгатова.

Склады опустели, дороги почернели. Между тем вдоль центральной магистрали целые россыпи черного золота. Колоннами предприимчиво выстроились грузовые машины. Но цена на уголь фиксированная. В зависимости от фракции, торгуют от 5,5 тыс. до 6 тысяч за тонну.

"Уголь по такой цене с нашими зарплатами мы себе позволить не можем. Чтобы поддерживать комнатную температуру от 20 до 25 градусов по Цельсию в домах, на отопительный период необходимо около пяти тонн. Выхода нет, приходится покупать мешки с твердым топливом. Один стоит 300 сомов, и хватает его лишь на полтора дня", - подчеркивает девушка

"Сейчас рынок угля не регулируется со стороны государства и антимонопольного органа. Мы проводим мониторинг рынка в разрезе регионов, проводим разъяснительные работы. Конечно, исключать спекулятивный фактор нельзя. На стоимость твердого топлива влияет несколько факторов. Внешний – обострившаяся ситуация на границе Казахстана с Кыргызстаном. Если ранее часть угля завозилась из соседней республики, то теперь приходится ограничиваться местными марками топлива (с разреза Кара-Кече). Внутренний фактор - экспорт угля на юге республики", - рассказал "ВБ" заместитель директора Государственного агентства антимонопольного регулирования (ГААР при ПКР) Кенешбай Тайлаков

По данным ГААР при ПКР, в Кара-Балте три топливные базы. Цена угля - 3600-4500 сомов. В Бишкеке стоимость твердого топлива - 3500-4200 сомов за тонну.

Министерство экономики КР предложило правительству ввести механизм государственного регулирования цен на уголь. Этот вопрос рассматривается на уровне правительства КР. После утверждения этого постановления в агентстве антимонопольного регулирования появятся административные инструменты воздействия на недобросовестных производителей и продавцов черного золота. В ведомстве планируют установить конкретные цены на уголь и следить, чтобы они оставались низменными по всей цепочке перемещения угля от производителя топлива до потребителя.

"Пока наши полномочия ограничены. Мы можем лишь отслеживать рыночные цены и проводить разъяснительную работу с владельцами топливных баз, которые искусственно создают дефицит угля. Мы обязательно переговорим с владельцем топливной базы в Кара-Балте, возьмем на заметку", - пообещал Азамат Жакыпов, заведующий Чуйским областным отделом ГААР при ПКР.