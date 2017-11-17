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Лошадь повредила машину и угодила за решетку

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В бразильском штате Сержипи лошадь была "арестована" после того, как повредила машину. Об этом сообщает Globo.

Ее хозяин, Вилиамш Франсиско душ Сантуш (Wiliams Francisco dos Santos), прогуливался с животным. К нему подошли несколько человек, которые захотели прокатиться на ней. Душ Сантуш возражать не стал.

Животное оседлал молодой человек, а затем лошадь чего-то испугалась и лягнула автомобиль. Прибывшие на место полицейские забрали животное к себе в участок.

Прибывший в участок душ Сантуш обнаружил лошадь в клетке, "будто бы она была преступником". "Она была без пищи, без воды и находилась в пространстве, где не могла развернуться", - пожаловался душ Сантуш.

Лошадь освободили из-под стражи только на вторые сутки, после того, как ее хозяин заплатил компенсацию владельцу поврежденного животным автомобиля.

URL: http://www.vb.kg/369757
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