Усубалиев: Через заблокированную границу КР можно экспортировать демократию

Необъявленная экономическая война, которую Казахстан развязал против Кыргызстана, может иметь непредсказуемые последствия. Победителей в этом противостоянии точно не будет, а вот кто потеряет больше, непонятно. О возможных последствиях пограничного кризиса и путях его преодоления в интервью "ВБ" рассказал директор аналитического центра "Разумные решения" Эсен Усубалиев.

- Пограничная блокада, которую Казахстан устроил Кыргызстану по политическим мотивам как репрессивно-воспитательную меру воздействия длится уже более месяца. Наша республика оказалась отрезана от ЕАЭС, на границах по несколько дней, а то и по неделе простаивают сотни грузовиков с товарами и продовольствием, бизнес несет убытки. Как, по-вашему, можно охарактеризовать действия Астаны, если причина необъявленной торговой войны кроется в обидах и прихотях одного человека?

- Согласен с вами, ситуация на границе и блокада в целом имеет исключительно политический характер и мотивирована она сугубо личностными причинами - лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев недоволен тем, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев мог высказать столько "неудобной правды" относительно Назарбаева, правления его клана, общего социально-экономического положения в стране. Оно в результате многолетнего несменяемого руководства развивается непропорционально заявленному высокому уровню благосостояния государства и общества. По сути, президент Кыргызстан в своем коротком и эмоциональном выступлении развенчал все устоявшиеся мифы относительно ситуации в Казахстане, которые так старательно формировала Акорда в международном информационном пространстве. Они ведь позиционировали себя самой стабильной и экономически развитой страной региона с высоким уровнем доходов населения и особой политической системой, благодаря которой это стало возможно.

Конечно, все понимали, что это далеко не так. И в принципе, учитывая дружеские отношения между двумя странами и народами, никто не хотел высказывать эту неудобную правду в отношении Казахстана, поскольку, действительно, как живет Казахстан - это сугубо внутреннее дело государства и никто не вправе вмешиваться в них, и уж тем более осуждать либо критиковать выбор народа Казахстана в отношении их президента страны и лидера нации.

Но президент Казахстана, возможно, несколько переоценил свои возможности относительно своего влияния и попытался трансформировать абсолютное влияние внутри страны в сферу внешней политики, предприняв попытку вмешательства во внутренние дела Кыргызстана в преддверии выборов. Он полагал, что Казахстан "созрел" для более серьезной роли в регионе, став державой, способной оказывать определяющее влияние на соседние страны, и даже привести к власти своего кандидата.

Естественно, для президента Нурсултана Назарбаева ответ Кыргызстана оказался полной неожиданностью. Здесь нужно понимать, что реакция лидера страны, который не привык слушать возражения или несогласия с его точкой зрения, могла быть только репрессивного характера. Это привычка, выработанная с годами правления такой большой страны, как Казахстан, там тоже есть свои группы влияния, где проявление слабости просто недопустимо.

Но этими мерами по блокаде Казахстан, во-первых, признал правдивость слов президента Алмазбека Атамбаева, во-вторых, показал незрелость своих региональных амбиций и, в-третьих, продолжая эту блокаду, продемонстрировал полное пренебрежение интересами своего населения, которое также страдает от разрыва экономических и торговых связей.

- В недавнем выступлении президент Атамбаев посетовал на то, что Казахстан своими действиями фактически отрезал Кыргызстан от ЕАЭС и высказал недоумение по поводу того, что управленческие структуры экономического союза бездействуют. Вопрос, действительно, непростой, но молчание и отсутствие какой-либо адекватной реакции ключевых партнеров нашей республики на пограничную проблему вызывает, по меньшей мере, недоумение. Что, на ваш взгляд происходит?

- На мой взгляд, полное отсутствие реакции со стороны России как главного автора интеграционного проекта ЕАЭС говорит о том, что Казахстан представляет исключительную важность для России как главный партнер в регионе, без участия которого ЕАЭС в Центральной Азии не имел бы перспектив для реализации. В этой связи Россия, скорее всего, надеется, что проблемы будут разрешены в результате диалога между новым президентом Кыргызстана и президентом Назарбаевым. Иными словами Казахстан для России имеет приоритетное значение, Кыргызстан - второстепенное. И в этом нет ничего плохого. Это обычная практика выстраивания внешнеполитических приоритетов любой страны.

Таким образом, когда мы апеллируем к России с просьбой повлиять на ситуацию на границе с Казахстаном, мы должны отчетливо понимать, что не в интересах России вмешиваться в противоречия между Казахстаном и Кыргызстаном. И она этого делать не будет, принимая во внимание важность Казахстана для своей внешней политики (это не только регион, но и поддержка Астаны на международной арене, в частности, по урегулированию конфликта в Сирии и на Ближнем Востоке и многое другое).

Нам необходимо осознать, что мы в своем противостоянии с Казахстаном остались "один на один" без внешней поддержки, без помощи со стороны ЕАЭС. И мы должны сами искать выход из этой ситуации. При этом крайне важно сохранять стратегические партнерские и союзнические отношения с Россией. Поскольку сохранение хороших и союзнических отношений с Россией - это стратегически важная и долгосрочная задача нашего государства. Особенно в условиях еще не начавшегося транзита власти в Казахстане.

Но мы должны понять, что раз Россия занимает нейтралитет по этой проблеме и не желает подвергать риску отношения с Казахстаном, оставляя нас даже без посреднических усилий, то Кыргызстан должен принимать все возможные меры в отношении Казахстана, которые, впрочем, не будут затрагивать интересы России.

- В таком случае, какие последствия может иметь эта торговая война и к чему она вообще может привести? Как далеко может зайти Астана и что может предпринять Бишкек, если Кыргызстан фактически изолирован от рынков ЕАЭС?

Мне трудно определить возможные последствия от торгово-экономической блокады Казахстана. Естественно, что для наших предпринимателей, которые были ориентированы не только на Казахстан, но и на Россию, это грозит колоссальными убытками, возможно, банкротством, что уже сказывается на бюджете страны и может оказать влияние на внутриполитическую ситуацию. И полностью исключать эти риски не следует.

У нас, к сожалению, нет экономических рычагов воздействия на Казахстан. Есть только политические, которые могут оказать влияние. Сейчас у Кыргызстана остается только один выбор - настаивать на правильности общего курса страны, которое было выражено в нескольких выступлениях президента Атамбаева относительно Казахстана и общей ситуации на границе.

Однако в качестве мер, которые могут привести к изменению торгово-экономической политики Казахстана может стать поддержка тех демократических и оппозиционных сил Казахстана, которые на протяжении длительного времени пытаются изменить характер правления в этой стране. И здесь я не говорю о революционных изменениях в Казахстане, это сугубо внутреннее дело этой страны. Я говорю о том, что в Казахстане и за его пределами также есть силы, чей голос должен быть услышан. Оппозиция, которая также понимает, что благосостояние двух народов не должно зависеть от прихоти либо настроения одного руководителя. И это не требует больших финансовых вложений. Мы просто можем предоставить им информационное пространство для высказывания своего мнения относительно ситуации на границе, а также по ряду ключевых вопросов внутренней политики Казахстана.

Убежден, что нашему читателю также будет интересны особенности политики в соседней стране. Известны методы "демократии на экспорт", когда пример нашего мирного транзита власти будет давать почву для размышления соседнему государству. Либо предоставить возможность для всех прогрессивных сил Казахстана провести на территории Кыргызстана международную конференцию, где не только эксперты Казахстана, но и Центральной Азии могли бы обсудить перспективы транзита власти в регионе и в Казахстане в частности.

- Что может стать импульсом для того, чтобы правительства Кыргызстана и Казахстана отказались от жесткой риторики и взаимных обвинений, перейдя к конструктивному диалогу?

- Импульсом для урегулирования этой ситуации должно стать признание обеими сторонами важного принципа - отложить решение политических разногласий на перспективу, но разморозить торгово-экономические отношения. Этими принципами пользовались страны мира в куда более серьезных ситуациях, как скажем КНР и США при нормализации отношений, КНР и Вьетнам при решении пограничных споров в Южно-китайском море, Россия и Япония, которые имеют нормальные экономические связи, но так и не подписали между собой мирный договор. Это международная практика для тех стран, которые понимают, что благосостояние населения важнее политических противоречий, которые можно со временем уладить.