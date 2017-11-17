Комитет ЖК одобрил республиканский бюджет на 2018 год

Сегодня, 17 ноября, депутаты комитета по экономической и фискальной политике одобрили в первом чтении проект закона "О республиканском бюджете КР на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы".

Как сообщил вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, на 2018 год прогнозируют поступление в бюджет 142,5 млрд сомов, что составляет 26,5% от общего ВВП страны.

Расходы составят 162, 2 млрд сомов, или 30,3% от ВВП.

Дефицит бюджета составит 20,2 млрд сомов.

"При этом необходимо отметить, что правительством предусмотрены источники дефицита бюджета, и бюджет является сбалансированным", - сказал он.

По итогам обсуждения комитет также одобрил поправки в Закон "О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".