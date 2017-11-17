Погода
$ 69.68 - 69.84
€ 82.28 - 82.82

Комитет ЖК одобрил республиканский бюджет на 2018 год

192  0
Гулиза Авазова

Сегодня, 17 ноября, депутаты комитета по экономической и фискальной политике одобрили в первом чтении проект закона "О республиканском бюджете КР на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы".

Как сообщил вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, на 2018 год прогнозируют поступление в бюджет 142,5 млрд сомов, что составляет 26,5% от общего ВВП страны.

Расходы составят 162, 2 млрд сомов, или 30,3% от ВВП.

Дефицит бюджета составит 20,2 млрд сомов.

"При этом необходимо отметить, что правительством предусмотрены источники дефицита бюджета, и бюджет является сбалансированным", - сказал он.

По итогам обсуждения комитет также одобрил поправки в Закон "О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".

URL: http://www.vb.kg/369808
Теги:
бюджет, парламент, Толкунбек Абдыгулов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  