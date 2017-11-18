Не кочегары мы, не плотники. Электромонтеры получили новую спецтехнику

ОАО "Северэлектро" закупило для оперативно-выездных бригад электромонтёров 14 новых автомашин марки ГАЗ-3309. Данная спецтехника предназначена для перевозки бригад электромонтеров распределительных сетей к месту проведения ремонтных работ и являются неотъемлемой частью автопарков РЭСов.

Новые бригадные автомобили полностью энергонезависимы, имеют теплоизоляцию, оснащены автономными отопителями, что является важным условием для работы электромонтёров в зимнее время. Конструктивно фургон бригадного автомобиля состоит из двух отсеков, разделенных глухой перегородкой. Один из них предназначен для перевозки бригады. Внутри него расположены удобные сиденья с ремнями безопасности, откидной стол. Второй отсек автомобиля отведен для перевозки оборудования и материалов.

Полученная современная спецтехника позволит осуществлять эксплуатационное и ремонтное обслуживание оперативно. К примеру, в столице ежедневно над устранением аварий в каждом районе электрических сетей круглосуточно работают по четыре бригады электромонтёров.