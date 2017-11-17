Волны на молочных реках КР. Продукция стала объектом спекуляций?

Местные фирмы закупают молоко у производителей по заниженной цене, но на внутреннем рынке Кыргызстана эта продукция не дешевеет, заявил сегодня на заседании парламента депутат Улан Ормонов.

По его словам, скупщики молочки объясняют это запретом продажи кыргызской продукции на территории Казахстана. Напомним, в середине октября в соседней республике отказались от товаров пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий. Решение было принято РК на основании выявленных нарушений при инспекции компаний и мониторинге ввозимой продукции. К тому же Министерство сельского хозяйства РК сообщило, что в отношении отдельных видов продукции двух кыргызских предприятий действует "усиленный лабораторный контроль", предполагающий отправку проб от каждой партии продукции на лабораторные исследования.

"У наших молочных предприятий была налажена система поставок, связей. Мы поставляли молоко в Алматы и Жамбылскую область, и сейчас все эти наработки рухнули. Производители готовы сейчас продавать молоко кому угодно, лишь бы избавиться хоть за какую-нибудь цену от продукции. Скорее всего, находятся люди, которые скупают ее по более дешевой цене. Если ранее стоимость продукта была фиксированной, то теперь стала договорной. Все эти рыночные отношения базируются на частной основе, государство никак повлиять на них не может. Это раньше эту сферу регулировали, перекупщиков называли спекулянтами, сейчас этого нет. Цены договорные и никто никому ничего не обязан", - поделился мнением с "ВБ" экономист Джумакадыр Акенеев.

Эксперт считает, что необходимо создавать в Кыргызстане условия для переработки молока.

"Сегодня мы перерабатываем 30-40% молока, в основном оно продается и потребляется в сыром виде. Необходимо расширять рынки сбыта в Китай, Узбекистан. Для начала этих двух стран будет достаточно, чтобы закрыть экономическую брешь, которая возникла в результате запрета нашей продукции на рынке Казахстана", - добавляет экономист.

В государственном агентстве антимонопольного регулирования при правительстве (ГААР при ПКР) утверждают, что по результатам мониторинга цен в Кыргызстане за последнюю неделю молоко подешевело.

"С 9 по 16 ноября этого года в среднем по городу Бишкек идет снижение стоимости пастеризованного молока на 2%. Если раньше один литр торговали по 66 сомов, то сегодня 64, 98 сомов. По городу Таласу и Чуйской области картина наблюдается такая же. Насколько изменились закупочные цены, мы не знаем. Такой глубокий анализ по итогам этого года еще не проводили. Мы не регулируем рынок молочной продукции. Он свободный, конкурентный", - сообщила "ВБ" заведующая отделом анализов товарных рынков ГААР при ПКР Лариса Шустикова.