Сегодня: встреча на Неве, неожиданная отставка, сломал нос постовому

Встреча на Неве. По приглашению Владимира Путина Алмазбек Атамбаев сегодня вылетел в Санкт-Петербург. Президенты примут участие в открытии международного культурного форума. Но это лишь формальный повод для встречи, между главами государств запланированы полноценные переговоры по актуальным вопросам кыргызско-российского сотрудничества. Для Алмазбека Атамбаева это будет последняя встреча на высшем уровне в качестве руководителя страны, уже 24 ноября он передаст президентские полномочия Сооронбаю Жээнбекову.

Кстати, предстоящую встречу Путина и Атамбаева анонсировала и пресс-служба Кремля, она распространила информацию о том, что в ходе переговоров будут подведены итоги многолетнего плодотворного сотрудничества. "Российская сторона высоко оценивает личный вклад Алмазбека Атамбаева в продвижение стратегического партнёрства между Россией и Кыргызстаном, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Кадровая ротация. Дуйшенбек Зилалиев освобожден от должности вице-премьер-министра. Указ об этом подписал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. В аппарате главы государства отметили, что такое решение принято на основании представления поступившего от премьер-министра Сапара Исакова. В свою очередь в кабинете министров сообщили, что отставка Зилалиева связана с его переходом на другую работу.

О том, кто может занять освободившееся место вице-премьера, пока ничего неизвестно. Претендентов на подобные вакансии, как правило, несколько. При этом до определенного момента кандидаты стараются держаться в тени. Также неясно, на какой фронт работ будет переброшен Дуйшенбек Зилалиев. Должность вице-премьера он занимал всего три месяца.

Переполненный бус попал в аварию. ДТП, в котором пострадали 12 человек, произошло сегодня днем на пересечении улиц Гагарина и Юдахина. Микроавтобус, следовавший по маршруту № 106, вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. Обе машины получили значительные повреждения.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь на большой скорости, не держал безопасную дистанцию, поэтому не успел затормозить перед автомобилем, который остановился на переходе, чтобы пропустить пешехода. Выехав на встречку, чтобы избежать столкновения, бус лоб в лоб столкнулся с другой машиной. С места происшествия скорая увезла шесть человек.

Зачем ты меня остановил? В Оше пьяный водитель сломал нос постовому милиционеру. Дебошир ударил инспектора по лицу мобильным телефоном и благодаря этой выходке стал фигурантом уголовного дела, оно возбуждено по статье 234 УК КР ("Хулиганство"). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, начато расследование.

Инцидент произошел на одной из Ошских улиц сегодня ночью. Патрульный остановил автомобиль "Дэу Матис", находившийся за рулем мужчины вел себя неадекватно и от него исходил резкий запах спиртного. Водитель с явными признаками алкогольного опьянения решил разобраться, за что его все-таки остановили. Словесная перепалка переросла с потасовку, в результате которой сотруднику милиции и был сломан нос.

Очередной джихадист. 20-летний житель Кара-Суйского района распространял радикальные идеи и призывы в социальной сети "Одноклассники". Молодой человек занимался пропагандой терроризма по указанию завербовавших его главарей МТО. Их видеообращения юный боевик и размещал на свой страничке в интернете. Рекрута задержали сотрудники спецслужб в рамках проведения мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму.

По выявленному факту Главным следственным управлением ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК КР ("Возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды"). Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ведется следствие, в ходе которого проверяется круг знакомств и связей юного джихадиста.

Ярмарка местных умельцев. Фестиваль под открытым небом "Мелодия и ремесла" начался сегодня, импровизированная экспозиция развернулась неподалеку от центральной площади, на пяточке рядом с кинотеатром "Ала-Тоо", прямо напротив памятника Курманжан Датке. В выставке принимают участие умельцы со всех регионов Кыргызстана и гости из Узбекистана, Казахстана и Туркмении.

На площадке где ремесленники демонстрируют самые разные изделия народных промыслов, проходит концерт, на котором свои номера показывают национальные ансамбли. Тут же проходят мастер-классы мастериц, которые делают коврики, вышивают и работают с войлоком. Ярмарка продлится до 19 ноября.