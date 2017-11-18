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Назарбаев поздравил Жээнбекова с днем рождения

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ВБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе новоизбранного президента.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения. Уверен, что мы совместно продолжим работу для развития сложившихся традиционных отношений братства и сотрудничества. Пусть Ваши благие дела будут плодотворными, а энергия неиссякаемой. Пользуясь этим случаем, желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия", - отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей поздравительной телеграмме.

URL: http://www.vb.kg/369840
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Комментарии
sarishkin jva
18.11.2017, 11:42
Карма: +45
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 60
Минусов: 15
Комментариев: 87

хорошо бы чтобы елбасы не только поздравления отправлял но и не устраивал никому непонятные блокады 

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Jen Jelaous
18.11.2017, 12:33
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 37
Комментариев: 61

"Это знак" (С)

Ну, что блокаде конец? Назарбаев наконец понял, что его диктаторские  методы  с кыргызами не конструктивны?.))

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