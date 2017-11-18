Назарбаев поздравил Жээнбекова с днем рождения

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе новоизбранного президента.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения. Уверен, что мы совместно продолжим работу для развития сложившихся традиционных отношений братства и сотрудничества. Пусть Ваши благие дела будут плодотворными, а энергия неиссякаемой. Пользуясь этим случаем, желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия", - отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей поздравительной телеграмме.