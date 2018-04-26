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Поход Исакова в ГКНБ - трамплин в политической карьере?

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Виктория Григоренко

Чекисты пригласили бывшего премьер-министра, как ранее сообщала редакция VB.KG, для дачи показаний по делу ТЭЦ.

В СИЗО ГКНБ уже сидит бывший глава ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев. Его и еще ряд чиновников подозревают в коррупции по модернизации ТЭЦ Бишкека. Следствие по их участию в этом деле продолжается.

А не случится ли так, что Сапар Исаков из категории "свидетель" по делу ТЭЦ переквалифицируется в фигуранта этого уголовного дела?

Кстати, для его политической карьеры это было бы интересным, можно сказать, переломным моментом. Любит у нас народ из фигурантов уголовных дел делать узников совести и народных героев. Как это, к слову, попытались применить к Омурбеку Текебаеву.

А может и "не повезти". И тогда политический имидж придется зарабатывать самому.

- Это вполне нормальное явление. По существующему законодательству на допрос можно вызвать политика любого уровня, даже президента КР. Тем более, речь идет о свидетельских показаниях. Например, в качестве свидетеля по делу Текебаева проходил действующий на тот момент президент Алмазбек Атамбаев. Правда, позже прокуроры приняли решение все же не вызывать его на заседание суда. Вызывали на допрос и меня. Я даже давал показания Лондонскому суду по делу Максима Бакиева. Поэтому это нормальная практика разбирательств, - объясняет в беседе с VB.KG Феликс Кулов.

Что касается Сапара Исакова, то он единственный премьер за время независимости страны, работу правительства которого депутаты признали неудовлетворительной, считает политик.

- И с этой же пометкой его отправили в отставку. Да, конечно, премьеров у нас "увольняли" с должности, но с подобной формулировкой - впервые. Безусловно, многие его начинания заслуживают уважения, но в целом работа - вряд ли, - говорит Кулов.

Политику не понравились и петиции в поддержку Исакова. Кулов считает, что они говорят не о любви к бывшему премьеру со стороны граждан, а только о том, что команда Сапара Джумакадыровича неплохо работает в интернет-пространстве.

- Если вдруг предположить, что в дальнейшем показания чиновников выведут на него, то что-либо скрыть или добавить будет невозможно. В любом случае, суд будет открытым. Показания подозреваемых и свидетелей будут озвучены. И отвести его из-под удара станет невозможно даже суду. Единственное - уговорить других участников уголовного дела не давать против него показания. Вот только вряд ли кто-то согласится сидеть за "того парня". Правда, совершенно не исключено, что его бывшие подчиненные не станут целенаправленно вплетать его в дело. Тем более, ранее он работал во внешнем отделе Аппарата президента КР, а именно через это ведомство проходили все кредитные линии в нашу республику, - объясняет Кулов.

Феликс Шаршенбаевич уточняет, что именно таким образом Сапар Исаков мог подписывать или прорабатывать какие-то "кредитные" или "согласительные" документы на должности руководителя отдела. И неудивительно, что другие свидетели или фигуранты указывают на его участие.

- Стоит помнить, что сам по себе глава правительства не принимает решение за кабмин. Это коллективный орган, предполагающий работу и ответственность специалистов. И знаю по себе, что просмотреть в день каждый пункт всех ста постановлений, которые приносят на подпись, просто физически невозможно. Тем не менее, как повернется в дальнейшем это дело для бывшего премьера, предположить достаточно трудно, - уточнил Феликс Шаршенбаевич.

URL: https://www.vb.kg/370491
Теги:
ГКНБ, СИЗО, ТЭЦ, правительство, Сапар Исаков, Феликс Кулов
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Комментарии
Гость
26.04.2018, 19:05

В отличии от Кулова, Исакова уважают. Пусть Кулов расскажет, почему он лоббировал и крышевал компанию по изготовлению паспортов "ИнтерЛинк", которой владел Цой? Какой у него был интерес и сколько он на этом заработал?

+1
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Таалай
26.04.2018, 20:44

Если бы Цой хоть один паспорт бы выдал незаконно или украл хоть один тыйин,  то его АША посадил бы немедленно  и тем более Кулова,  которого он ненавидит . Наоборот при работе Инелинкарнация все было прозрачно, а как только передали чинтвникам-сразу же пошли махинации

-1
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Гость
26.04.2018, 20:49

Я ошибался насчет Исакова, он оказывается еще тот товарищ. Все эти Лиглассы,  Хуай вещи,  ТЭЦ,  Мегаком,ы , элитные поселки не делают ему чести

0
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Гость
26.04.2018, 20:50

Деревянный генерал подмазывается к Президенту 

+3
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Сардарбек
26.04.2018, 20:59

Кулов в отличие от многих всегда объективен, чем кстати не нравится завистникиам и в этом интервью он правильно говорит, что если Сапар виноват, то дело не смогу замять. Поэтому надо быть уеренным что скоро мы узнаем всю правду. Но я лично считсю что  Сапар многих подставил прикрываясь президеньом Атамбаевым, только выйдет сухим из воды

-2
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Бакыт Жунусов
26.04.2018, 22:46
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 4

Судя по всему, в гкнб его пригласили "просто пообщаться" что бы почву прощупать типа схавает ли это пипл. Если схавает значит сажаем, нет так просто будем заигрывать с его сторонниками. Есть люди которые пока еще смотрят с надеждой на Жээнбекова, но если Жээнбековы хоть шагу оступятся, мне кажется он станет для них серьезным оппонентом. Старые порядком надоели, новых пока не видать на горизонте. Все в чем-то замешаны, не из чего выбирать.

+2
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Турат
27.04.2018, 10:40

Зря Вы так!!!!Сапар Исаков поддерживается и будет он молод перспективен и он нужен!!!Господин Жээнбеков не сам это эго окружение,которое почуствовало что с таким Премьером им ничего не светит!!!Подумайте Господин Президент не идите по пути Акаева и Бакиева послужите народу с честью и совестью как и дали клятву но не той кучке окруженцев а именно НАРОДУ!!!!

+1
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Миклуха маклай
27.04.2018, 11:00

Кулов вообще стал каким то своеобразным политологом-экономистом ? То там его интервью, то здесь интервью, вообще он кто такой?! заржавевший генерал, который всю нормальную военную технику при Акаеве распродал. Он же ничего не умеет кроме как блаблаболить и заниматься популизмом. За активничал видимо потому, что видит что к власти приходят старые пенсионеры, вот думает, может и ему что нибудь перепадет)))

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Марсель
27.04.2018, 11:36

Миклуха маклай

Кулов вообще стал каким то своеобразным политологом-экономистом ? То там его интервью, то здесь интервью, вообще он кто такой?! заржавевший генерал, который всю нормальную военную технику при Акаеве распродал. Он же ничего не умеет кроме как блаблаболить и заниматься популизмом. За активничал видимо потому, что видит что к власти приходят старые пенсионеры, вот думает, может и ему что нибудь перепадет)))

Кулов в свое время оказал содействие  к. бакиеву, за руку приведя и представив  жаныша бакиева в силовых органах как святое создание. Теперь хочет нынешней власти подобную услугу оказать, опыт имеется.

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Кошак
27.04.2018, 11:51

Кулову легко рот заткнуть, достаточно дать ему какую нибудь должность и все и он будет молчать в тряпочку.

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Kurmanbek Akaev
28.04.2018, 01:47
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 6

Таалай

Если бы Цой хоть один паспорт бы выдал незаконно или украл хоть один тыйин,  то его АША посадил бы немедленно  и тем более Кулова,  которого он ненавидит . Наоборот при работе Инелинкарнация все было прозрачно, а как только передали чинтвникам-сразу же пошли махинации

Паспорта выдавались незаконно и тогда и сейчас. Это единичные случаи в случае злоупотребления или халатности сотрудника ГРС.

Если провести детальное расследование куда и кому пошли деньги от паспортов из ИнтерЛинка, то вскроется истина.

Теперь все доходы от паспортов идут государству, а не частной компании, что само собой большой плюс для нашей страны. Кроме того, личные данные граждан защищены государством и не находятся в частных руках для продажи третьим лицам.

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