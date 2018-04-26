Мэрия зачистила улицу Калыка Акиева

Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек (УЗС) в рамках реализации первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" по реконструкции дороги проведен демонтаж 13 объектов по улице К. Акиева, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее собственникам объектов, попадающих под реконструкцию улиц, вручено уведомление о добровольном сносе (демонтаже) и проведена разъяснительная работа по освобождению муниципальной территории.

В связи с чем, собственники объектов приняли меры по освобождению муниципальной территории в добровольном и принудительном порядке путем демонтажа и сноса жилой времянки, забора, объектов облегченного типа, ограждений и т.д.

УЗС продолжит работы по демонтажу объектов, попадающих под строительство дорог в целях разгрузки центральных улиц Бишкека, а также самовольных объектов на территории столицы.