Погода
$ 68.50 - 68.80
€ 82.80 - 84.02

4250 сомов не может выплатить санаторий "Кыргызстан" за работу

473  0
ВБ

Я Жаныл. В прошлом году в сентябре месяце я писала по поводу того, что Санаторий Кыргызстан с июня месяца не может выдать деньги за работу. Я мать одиночка с двумя детьми, ездила за свой счет в санаторий Кыргызстан шить чехлы для стульев в столовую.

85 чехлов по 50 сом, выходит 4250 сом. Может для кого-то это малые деньги, но для меня это то, что я могла бы на эту сумму одеть ребенка в школу, купить тетради, ручки, и за младшую дочку оплатить за детский сад.

Чтоб мне постоянно с детьми не ездить туда, т.к. денег пока не было, они записали 4250 сом на женщину, в ее заработную плату, которая там работала и которая помогала мне с ребенком. Я постоянно спрашиваю о з/п, получили ли они.

Их я очень хорошо знаю они до сих пор помогают мне с детьми. но и они за несколько месяцев не получили деньги. Если у вас есть совесть, пожалуйста оплатите нам за нашу работу, сейчас после зимнего периода мне детям обувь надо взять, а маленькие дети очень быстро растут.

URL: https://www.vb.kg/370506
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  