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Исламизация Кыргызстана необратима?

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Виктория Григоренко

Еще недавно светский Кыргызстан, складывается ощущение, уверенно и быстро идет к "религиозному" формату уклада общества.

И об этом говорят даже не настроения граждан, а суровая статистика. Например, количество построенных в Кыргызстане школ и образовательных учреждений в разы ниже мечетей. Особенно это касается регионов республики. Только в Бишкеке на сегодняшний день работают около 60 мечетей и 70 молельных комнат (намазкана). И это лишь официальные данные. Многие подобные заведения открываются и действуют без регистрации. А вот средних школ, по данным Нацстаткома КР, всего 138, из них более 90 - государственные. Всего, по официальным данным, за 2016 год по КР насчитывается 2 тысячи 743 мечети, 2 тысячи 218 школ и лишь 338 больниц и поликлиник.

Другой момент. В настоящий момент на стороне боевиков ИГ воюет около 1 тысячи наших граждан, а число представителей "спящих ячеек" растет ежедневно. Военные также отмечают увеличение контингента выходцев из Средней Азии в Афганистане и в Сирии.

Но проблема не только в этом. Повальная исламизация государства потихоньку ввергает республику в средневековье. Граждане перестают обращаться в квалифицированные медучреждения, доверяя свое здоровья различным религиозным знахарям, а также проявляют нетерпимость и агрессию в адрес своих соотечественников, выбравших светский образ жизни. Все чаще выступления того же Чубака Ажы собирают больше участников, чем концерт или политическая акция. Напрашивается резонный вопрос: а светское ли государство Кыргызстан, или уже лишь де-юре?

По словам политолога и эксперта по религии Айнуры Арзыматовой, причина столь стремительной исламизации страны кроется в социальной уязвимости населения, отсутствии нормального образования и альтернативной идеологии.

- Конечно, по Конституции мы пока светское государство. Повальное увлечение религией в стране началось после обретения независимости. И сейчас это процесс благодаря спонсированию тех же арабских стран, как раз заинтересованных в таком сценарии, приобретает массовый характер. Тем более, распространение религиозных идей, в том числе фундаментальных и радикальных, попадает на благодатную почву низкого уровня жизни народа. Так как та же статистика показывает, что в странах с высоким "коэффициентом счастья" такие тенденции минимальны - счастливый человек в радикализм не ударится, - поделилась с VB.KG политолог.

Этому активно способствует и то, что количество мечетей в Кыргызстане после распада СССР увеличилось в 100 раз, и сейчас их на 1 тыс. больше, чем школ, считает эксперт.

- Школы и больницы начали строиться лишь в последние 5-6 лет. До этого, как грибы после дождя, росли лишь духовные учреждения. Да что уж говорить, если намазканой обзавелась цитадель законодательной власти – парламент. Хотя именно он должен выступать за сохранение светскости. И это очень серьезный показатель. При этом Госкомитет по религии занят одной проблемой – хаджами. Другого контроля они не осуществляют. А то, что процесс религиозности страны растет с каждым днем, хорошо заметно по столице. Если раньше в хиджаб был одета одна из десяти девушек, то сейчас уже каждая третья. Конечно, в том, что граждане религиозны, нет ничего плохого. Но не факт, что в конечном счете они не перейдут от простой веры в радикальную, а там и до средневековья недалеко. Что уж говорить, если операции граждане доверяют делать врачевателям без образования, зато "религиозным". В связи со всем этим нужно срочно принимать полномасштабные меры. Тем более, что опасные течения ислама уже стоят у ворот Кыргызстана, - отмечает Арзыматова.

Что интересно, складывается впечатление, что Госдеп США также заинтересован, чтобы страна ушла от светскости.

- Недавно ими был профинансирован проект бесплатного средне-специального образования… в медресе! Не ПТУ или ВУЗА, а именно духовного учреждения. Понятно, что многим гражданам сейчас недоступно высшее образование, многие испытывают материальные трудности. А значит, бесплатный "подарок" Госдепа однозначно привлечет молодежь в мечети – сначала за образованием, а затем и в религию. Случай вопиющий, на самом деле. Ведь профиль медресе – духовное образование, а не техническое. Однако не Госкомрелигия, ни Минобразования ни словом не обмолвились по этому поводу, - подчеркнула Айнура Атыгаевна.

Решить проблему она советует поднятием уровня преподавания в школах естественно-научных и гуманитарных наук, а также привлечением молодежи в спортивные секции или кружки по интересам.

- Сейчас же уменьшают часы математики и языков, но вводят предмет религиозной культуры. Какой от этого эффект? Никакого. Только при хорошем образовании и возможности себя реализовать по выбранной специальности люди перестанут повально уходить в религию. Но в настоящий момент складывается впечатление, что государство попросту в этом не заинтересовано, - добавила она.

URL: https://www.vb.kg/370508
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ислам, религия, Кыргызстан, Айнура Арзыматова
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Комментарии
Гражданин
28.04.2018, 10:25

Пускай арзыматова много не болтает в светской россии во многих школах не во всех конечно есть урок православной религии где вместо учителя батюшка преподает, тем более ислам плохому не учит, то что девушки носят хиджаб это лучше чем ходит в прозрачной майке с шортами, в древности кыргызские девушки никогда голыми не ходили, а то что в сирии и в афганистане воюют дебилы это бандиты которые прикрываются исламом и творят свои криминальные дела, многие авторитетные улемы осудили даиш и не надо их сравнивать с мусульманами, если на лоб ишака приклеит значок мерседеса он не станет мерседесом, пускай арзыматова почитает книги про ислам а потом рот открывает а то развелось тут атеистов и шаманистов-тенгринистов. То что мечетей стало больше так это арабы бесплатно построили если наше коррумпированное и бедное правительство и арзыматова такие умные пускай тогда построят школы или могут по клянчить у арабов чтоб они школы построили, этим дебилом ничего не нравится!

-2
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Гость
28.04.2018, 11:02

Скажите спасибо клану Жээнбекьвых

0
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Ещё один гражданин
28.04.2018, 11:09

Нетерпимость и агрессия

0
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Сагын Жолдошев
28.04.2018, 11:20
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 1
Комментариев: 7

За исламом стоит только арабские интересы. Арабы и наши имамы проповедники прикрываясь красивыми идеями навязывают кыргызам свои средневековые арабские правилы, которые приводят к разрушению кыргызской культурной ценности. Люди не должны принимать религиозные правила. Здравый смысл должен быть выше арабских религий. Мы кыргызы не должны быть рабами арабо-исламских запретов и различных правил.

+3
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Нургазы
28.04.2018, 11:39

Гражданин

Пускай арзыматова много не болтает в светской россии во многих школах не во всех конечно есть урок православной религии где вместо учителя батюшка преподает, тем более ислам плохому не учит, то что девушки носят хиджаб это лучше чем ходит в прозрачной майке с шортами, в древности кыргызские девушки никогда голыми не ходили, а то что в сирии и в афганистане воюют дебилы это бандиты которые прикрываются исламом и творят свои криминальные дела, многие авторитетные улемы осудили даиш и не надо их сравнивать с мусульманами, если на лоб ишака приклеит значок мерседеса он не станет мерседесом, пускай арзыматова почитает книги про ислам а потом рот открывает а то развелось тут атеистов и шаманистов-тенгринистов. То что мечетей стало больше так это арабы бесплатно построили если наше коррумпированное и бедное правительство и арзыматова такие умные пускай тогда построят школы или могут по клянчить у арабов чтоб они школы построили, этим дебилом ничего не нравится!

Ты прав. Написали еще что она эксперт по религии, какой там эксперт! А че человеку нельзя молиться что ли, чтобы молиться нужны намазкана и мечети. Что плохого в Исламе, если эта Арзыматова действительно была бы экспертом, она такие слова не говорила бы. Лучше занималась бы с теми кто пропагандирует геев и лесбиянок, которые портят ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ ценности. 

-7
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Нургазы
28.04.2018, 11:50

Сагын Жолдошев

За ислам стоит только арабские интересы. Арабы прикрываясь красивыми идеями навязывают кыргызам свои средневековые правилы, которые приводят к разрушению человеческой ценности. Люди не должны принимать религиозные правила. Здравый смысл должен быть выше арабских религии.

Еще один "эксперт", тоже мне открыли Америку. Кто сказал что за мечетами стоит арабские интересы. Они дают деньги для строительства мечети и все, приходят к нам всего два раза чтобы посмотреть где будут строит и когда уже построили. Ты сперва сравни как живут арабы и кыргызы, че арабы живут в средневековье что ли?

0
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Касым
28.04.2018, 12:12

да мы (кыгрызы) вообще были язычниками до 16в,пока арабы не пришли... И если на то пошло то лучше бы так и остались бы ими! Вот как! я атеист, и никто не заставит меня принять религию - это дело каждого. Но агитировать и призывать к исламу, причем тотально, отовсюду из всех щелей лезет... Я против такого! Я против исламизации!

+4
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Алтынбек Ынтымаков
28.04.2018, 12:17
Карма: 0
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Комментариев: 1

С внедрением ислама кыргызы стали не просто рабами арабской правилы, но и рабами "богоизбранного народа, то есть самих арабов". Арабские пастухи и торговцы – теперь наши духовные учителя и наши святые. Нужно поднять духовность своих кыргызских предков, а не арабких предков. Нам нужна сильная духовная книга, основанная на кыргызской культуры, знании и образовании. Чем больше наши религиозные фанаты погружаются в арабскую духовность, тем больше становятся носителями арабской культуры. Арабская культура для них станет спасением от всех зол в мире. Причины изламизации кыргызов - это отсутствие наших национальных духовностей кыргызов. Наша ученные должны серезно задумываться над этой проблемой.

0
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pok lian
28.04.2018, 12:23
Карма: +8
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Плюсов: 9
Минусов: 1
Комментариев: 8

Атамбаев пытался остановить процесс арабизации и радикализации общсества, а Жээнбеков? Пока я не вижу, чтобы он давал по сусалам Жалилову и держал курс на светскость.

0
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Ещё один гражданин
28.04.2018, 12:26

Помню в классе 6. На улице болтали с одноклассниками. Подошёл какой то парень, видимо после мечети. Помню что был одет как араб (в смысле халат и шапочка). И попросил нас прочитать суру Фатиха. Мы её не знали, и этот парень озлобленно что то сказал, плюнул и ушел. С тех пор ислам ассоциировался с этой нетерпимостью и агрессией. Сейчас то понимаю, что это не ислам плохой, а люди дебилы. 

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Бакыт Жунусов
28.04.2018, 12:35
Карма: +6
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Минусов: 1
Комментариев: 4

Гражданин

Пускай арзыматова много не болтает в светской россии во многих школах не во всех конечно есть урок православной религии где вместо учителя батюшка преподает, тем более ислам плохому не учит, то что девушки носят хиджаб это лучше чем ходит в прозрачной майке с шортами, в древности кыргызские девушки никогда голыми не ходили, а то что в сирии и в афганистане воюют дебилы это бандиты которые прикрываются исламом и творят свои криминальные дела, многие авторитетные улемы осудили даиш и не надо их сравнивать с мусульманами, если на лоб ишака приклеит значок мерседеса он не станет мерседесом, пускай арзыматова почитает книги про ислам а потом рот открывает а то развелось тут атеистов и шаманистов-тенгринистов. То что мечетей стало больше так это арабы бесплатно построили если наше коррумпированное и бедное правительство и арзыматова такие умные пускай тогда построят школы или могут по клянчить у арабов чтоб они школы построили, этим дебилом ничего не нравится!

Ну молитесь, носите свои тряпья на манер арабов, кто вам мешает? Но без навязывания и перестаньте считать себя что вы чем то лучше или выше других. Это вас не красит. В случае чего мы тоже можем взять в руки оружие и начать терроризм, но уже с той стороны, со стороны разума и адекватности. Если фанатики готовы умирать ради гурий в раю, разумные люди тоже способны умирать, но уже ради будущего и справедливости своих в первую очередь дочерей и вообще детей. Думаете атеисты не способны жизнью жертвовать? Не думаю что на площади под пули бросались верующие. Там ими и не пахло. Чем мечети строить и с утра до вечера молиться накормили бы лучше инвалидов, голодных, занялись бы волонтерством. Не вы ли попрошаек где то тут защищали?

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Макс
28.04.2018, 12:39

pok lian

Атамбаев пытался остановить процесс арабизации и радикализации общсества, а Жээнбеков? Пока я не вижу, чтобы он давал по сусалам Жалилову и держал курс на светскость.

А как держать светскость если по слухам вся компания его финансировалась арабами??

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Акыл Акыбаев
28.04.2018, 12:39
Карма: 0
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Комментариев: 3

Религиозные верят в то, что видели во сне. О боге слушают, но никто его не видят. Вера в бог делают людей такими доверчивыми, чтобы проповедники, священные учителя наших слепых фанатов могли их обманывать. АША молодец. Он всегда вступал против исламизации кыргызов, за что я его уважаю. Ислам делают нас рабами строгих религиозых правил и запретов. Это в свою очередь не дают развиваться и культурно, и материально. Есть только человеческое понятие как справедливость и разумность. Нужно придерживаться этих понятий.

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олегарх
28.04.2018, 12:41

арзыматова? кто она такая? какой эксперт ?она атеист

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Гражданин
28.04.2018, 12:51

Бакыт жунусов ты знаешь что такой ислам? Ты не знаешь а знаешь то что показывает тебе по телевизоры даиш, если это все что знаешь значит ты ничего не знаешь, я тебе скажу так, ислам идеален а мусульмане не идеальны, а я смотрю ты тенгрианец, так вот наше государство отказалось призназать его религией потому это лже учение, и я знаю что у вас там есть гуру, вы когда заходите к нему то целуете ему руки и кланитесь и это я серьезно говорю это какая то секта , они еще каждый месяц по 500 сомов дают типо их ни закят и поклоняются шайтанам, так вот это написал не ты твой шайтан внутри, на счет одежды, это не арабская одежда а это одежда мусульман, ты носишь одежду из сделанное в китае и в америке и европе, где много геев и лезбиянок почему ты про это не говоришь, на счет манаса он тоже читал намаз.

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Аяна Сейитбекова
28.04.2018, 13:07
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Комментариев: 5

Ислам прикрываясь нравственности, навязывают кыргызам исключительно древние религиозные правила и ограничения. Чем больше запретов и ограничений, народ беднеет. Чем больше религиозных ритуалов, тем больше народ фанатеют. Основная наша проблема это дураки и религиозные фанатики, и они всегда самоуверенны, а мудрецы полны сомнений в слепой религии. Мы против исламизации. Нам не нужно арабские правилы и запреты. Вообше мы кыргыз по природе язычники и придеживались исключительно духовности своих предков. А сейчас нам навязывают древние правила арабских предков.

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312
28.04.2018, 13:37

Гражданин

Пускай арзыматова много не болтает в светской россии во многих школах не во всех конечно есть урок православной религии где вместо учителя батюшка преподает, тем более ислам плохому не учит, то что девушки носят хиджаб это лучше чем ходит в прозрачной майке с шортами, в древности кыргызские девушки никогда голыми не ходили, а то что в сирии и в афганистане воюют дебилы это бандиты которые прикрываются исламом и творят свои криминальные дела, многие авторитетные улемы осудили даиш и не надо их сравнивать с мусульманами, если на лоб ишака приклеит значок мерседеса он не станет мерседесом, пускай арзыматова почитает книги про ислам а потом рот открывает а то развелось тут атеистов и шаманистов-тенгринистов. То что мечетей стало больше так это арабы бесплатно построили если наше коррумпированное и бедное правительство и арзыматова такие умные пускай тогда построят школы или могут по клянчить у арабов чтоб они школы построили, этим дебилом ничего не нравится!

Согласен на 100%

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Я атеист.
28.04.2018, 13:43

Меня зовут Женишбек. Я атеист. Религия - это идеялогия диких и старых запретов и ограничений. Я люблю только свободы.

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Гражданин
28.04.2018, 13:58

Короче атеисты женишбек и ему подобные если вы когда нибудь уйдете на тот мир пожалуйста пусть ваши родственники не приходят в мечеть и не попросят муллу прочитать жаназу а просто молча похоронят вас без обрядов, и скажите мулле что он был атеистом и он не будет читать жаназу, для манкуртов и дебилов скажу манаса убил конурбай во время намаза , а ты его роственник и ты бакыт жунусов не открывай рот! Читай книги не позорься!

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Нургазы
28.04.2018, 14:03

Кто вообще сказал что религия Ислам это только арабская? Вообще что за тупость, вы все вообще тупые кто считает так. Кто из вас видели или слышали чтобы говорили Христианство это еврейская или нет? Нет! Они не деляться так, а смиренно поклоняются Богу и прислушиваются Папу Римского. Насчет одежды, Вы сперва почитайте Коран, там Аллах говорит чтобы женщины ходили прикрываясь чтобы чужие мужчины не видели сокровенное тело женщин. Вообще мы люди странные. Когда Аллах в Коране запрещает или дозволяет мы не хотим и не делаем этого. А кога какой то обычный "человек дурачок" говорит что в этом году в моде РВАННЫЕ одежды, мы все бежим и покупаем РВАННЫЕ штаны и так ГОРДО ходим по улице что на тебе одета МОДНАЯ ДОРОГАЯ одежда! Что за ТУПОСТЬ такая! Там на Западе КАКОЙ то гей или лесбиянка, или какой то алкоголик и наркоман модельер  придумал как нам надо одеваться, и что в этом году в моде мы все делаем так, как ОНИ говорят. А когда сам АЛЛАХ говорит, мы этого не принимаем и хе хотим, а рассуждаем что это только арабы должны так одеваться, а мы нет! Когда сам АЛЛАХ в Коране говорит чтобы мы не пили АЛКОГОЛЬ, мы все бежим по вечерам и выходным в бары и так напиваемся, что даже не помним что вчера была! 

Одним словом, все кто негативно думают об этой теме, сперва учите КОРАН, религию чему там учат, а потом рассуждайте. 

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Сагын Жолдошев
28.04.2018, 14:16
Карма: +11
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Плюсов: 12
Минусов: 1
Комментариев: 7

Истинную веру нужно искать только в сердце человека, а у нас ее ишут в арабских хиджабах, бородах или мечетях.

+1
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Гражданин
28.04.2018, 16:06

Бакыт жунусов те которые были на митинге в 2010 и погибли это были мусульмане и я там стоял вместе со своим народом, а те кто умер они шеиты, и не смей про них рот открывать, они были мусульманами поэтому их похоронили как мусульман и прочитали жаназу, а кого мне защишать это не твое дело, если я намаз читаю а ты тогда целый день чем занимаешься? Своему Идолу или какому нибудь камню поклоняешься?))

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Наблюдатель
28.04.2018, 16:13

Любая религия- это держать человека в дисциплине. То есть как написано в книгах : не убивай, не воруй, не переедай, не сквернословь,не говори плохо о другом человеке и т.д    Без  религии везде была бы анархия и человечество давно убило бы друг друга. Кыргызстан -это светское государство. Но мы все закрываем глаза ,что падает нравственность-притоны везде. Студентки продают себя , что бы купить дорогую вещь. Вдумайтесь,проституция уже как бы прибыльная профессия. Алкоголь продают всем и круглые сутки. Уже наркотики не проблема приобрести. А интернет  как развращает человека от мала до велика. Человек человеку -волк. И как быть ?  Я думаю у нас должно быть светское исламское государство- где нет фанатизма . Фанатизм -та же анархия, прикрытая религией. Живой пример Афганистан. Пришли талибы и страна  вверглась  в ожесточенный фанатизм( сколько было убито людей) Страна ушла в далекий феодализм со всеми вытекающими последствиями.                   Мы живем в 21 веке. Все можно исправить- главное не перегибать.

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.. так мимо проходил
28.04.2018, 16:23

Есть хорошее русское слово - м е р а - во всем должно быть это самая мера ,классический ислам , как и все мировые религии ,  призывает только к разуму и соблюдению всем известных заповедей , чистоте и порядочности. У нас получается как в известной поговорке : " заставь мужика молиться , он лоб вышибет " , т. е из одной крайности в другой , от атеизма до фанатизма . " Религия не делает нас лучше , но она мешает нам стать хуже " - Анри Бодригаллар . 

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Васа
28.04.2018, 16:48

Какой ислам разрешает бросать машины на дороге возле мечети что ни проехать ни пройти? Прежде чем говорить о религии или любви к ближнему научитесь соблюдать ПДД и дать это ближнему проехать в пятницу мимо мечети и не вспоминать криво этих мусульман

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