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25 305 собственников переоформили свое авто на себя

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ВБ

С начала национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств на льготных условиях, 25 305 собственников переоформили свое авто на себя.

В целях экономии средств на оформление сделок, собственники на протяжении долгого времени управляли транспортным средством по доверенности, не учитывая тот факт, что в Автоматизированной информационной системе (АИС) "Транспорт" собственником значится прежний владелец авто. Уведомления об административных правонарушениях, полученных со специальных технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) будут направлены по адресу официального владельца, указанного в АИС "Транспорт".

С началом национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств, решается вопрос сокращения собственников, управляющих авто на основе нотариально-заверенной доверенности и регистрации транспортных средств на фактического владельца. Согласно сведениям Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава, количество перерегистрации транспортных средств в период проведения кампании увеличилось в 3 раза.

Необходимо отметить, что в рамках кампании, размер сбора за перерегистрацию транспортного средства в размере 1% от среднерыночной стоимости транспортного средства, определяемом тарифной сеткой снизился до 0,1%, то есть в 10 раз.

В целях экономии средств граждан, автовладельцы могут получить использованные государственные регистрационные номерные знаки на безвозмездной основе.Также в период льготной перерегистрации по желанию собственника транспортного средства можно оставить регистрационный документ (техпаспорт), с внесением соответствующих записей в графу "Особые отметки". После чего данные нового собственника вносятся в Автоматизированную информационную систему "Транспорт", и формируется электронная база данных о новом владельце". В случае если собственник транспортного средства выезжает за пределы государства, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) необходимо заменить на новое. Так как техпаспорт с указанием собственника в графе "особые отметки" действителен только на территории Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370509
Теги:
ГРС, регистрация, автомобили
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