Граждане КР стали в 2 раза больше платить налоги через "терминалы"

За три месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза увеличилось количество платежей и почти в 3 раза сумма платежей в бюджет через периферийные устройства, сообщает пресс-служба ГНС.

Так, в 1-м квартале текущего года посредством периферийных устройств (платежные терминалы, мобильный и электронный кошелек, интернет-банкинг, мобильный банкинг) налогоплательщики осуществили 65 тысяч 137 налоговых платежей в бюджет на сумму 70,1 млн сомов.

В том числе посредством платежных терминалов – 57 тыс. 465 платежей на 45,5 млн сомов, через банкоматы – 1 тыс. 358 платежей на 1,1 млн сомов, посредством веб-кассы проведены 3 тыс. 158 платежей на 21,5 млн сомов, через электронный кошелек осуществлены 2 тыс. 806 платежей на 1,1 млн сомов, посредством интернет-банкинга – 328 платежей на 872 тыс. сомов и мобильного банкинга – 12 платежей на 3,4 тыс. сомов.

Анализ показывает ежегодный рост как суммы уплаченных налогов, так и количества платежей инновационными методами. Например, в 1 квартале 2017 года было осуществлено 28 тысяч 81 платеж в бюджет через периферийные устройства на 25,1 млн сомов, а за аналогичный период 2016 года – 24 тысячи 964 платежа на сумму 31,3 млн сомов.

Кроме этого, в настоящее время в Кыргызстане работают 2 тыс. 446 платежных терминалов, через которые можно оплатить налоги.

Государственная налоговая служба активно сотрудничает с коммерческими банками по предоставлению соответствующих услуг безналичного расчета населению различными способами дистанционного обслуживания. На сегодняшний день заключены договора с 17 банками об оказании услуг населению по приему безналичных налоговых платежей.

Внедрение новых инновационных способов оплаты налогов с использованием периферийных устройств осуществляется в целях увеличения безналичных платежей и упрощения процедуры уплаты налогов в стране, а также обеспечения максимальной прозрачности деятельности налоговых органов.