Чекисты и прокуроры взялись за ранее приостановленные дела

Необходимо власти изучить и отменить незаконно прекращенные уголовные дела в отношении племянника Сегизбаева Абдиля -Кочербаева Скандарбека. Сотрудники МВД говорят, что он прикрываясь его именем совершал должностные преступления. Занимался вымогательством и поборами. Незаконно прослушивал телефонные переговоры и переписки по мобильным телефонам, вторгался в частную жизнь сотрудников. За короткий период времени неимоверно разбогател. Укрывал преступления за денежные вознаграждения. В саое время, за многочисленные нарушения его уволил министр Джунушалиев Кашкар, но потом его незаконно восстановил Исраилов Улан. Кочербаев нанёс колоссальный ущерб МВД и сотрудникам милиции. Очень многие незаконно уволены и получили наказания, лишившись премиальных и присвоения очередных званий. Он подлежит привлечение к уголовной ответственности. В течение более полутора лет, в генеральной прокуратуре без движения лежат несколько материалов, по которым можно возбудить уголовные дела. Это же Коррупционные проявления. Ход материалам все время не давал Сегизбаев. В 2009 году Кочербаев вместе с другими сотрудниками УСБ ГУВД г.Бишкек совершили групповое должностное преступление, однако, уголовное дело так и не возбудили. Материалы имеются в Архиве МВД. Надеемся, что новый генеральный прокурор проявит смелость, изучит многотомные его похождения и примет законное решение.