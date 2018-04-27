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Чекисты и прокуроры взялись за ранее приостановленные дела

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Виктория Григоренко

В текущем месяце Антикоррупционная служба ГКНБ возбудила 67 новых дел. Об этом заявлено на заседании парламентской фракции "Ата Мекен".

"Возобновлено 41 ранее приостановленное уголовное дело. Материалы мы уже передали в Генпрокуратуру", - отметили представители Госкомитета нацбезопасности.

Напомним, силовики отчитываются перед фракциями ЖК о проводимой в стране борьбе с коррупцией. Сегодня их заслушивают депутаты "Ата Мекена".

URL: https://www.vb.kg/370515
Теги:
Ата Мекен, Генеральная прокуратура, парламент, АКС ГКНБ
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Комментарии
Коллега
27.04.2018, 23:31

Необходимо власти изучить и отменить незаконно прекращенные уголовные дела в отношении племянника Сегизбаева Абдиля -Кочербаева Скандарбека. Сотрудники МВД говорят, что он прикрываясь его именем совершал должностные преступления. Занимался вымогательством и поборами. Незаконно прослушивал телефонные переговоры и переписки по мобильным телефонам, вторгался в частную жизнь сотрудников. За короткий период времени неимоверно разбогател. Укрывал преступления за денежные вознаграждения. В саое время, за многочисленные нарушения его уволил министр Джунушалиев Кашкар, но потом его незаконно восстановил Исраилов Улан. Кочербаев нанёс колоссальный ущерб МВД и сотрудникам милиции. Очень многие незаконно уволены и получили наказания, лишившись премиальных и присвоения очередных званий. Он подлежит привлечение к уголовной ответственности. В течение более полутора лет, в генеральной прокуратуре без движения лежат несколько материалов, по которым можно возбудить уголовные дела. Это же Коррупционные проявления. Ход материалам все время не давал Сегизбаев. В 2009 году Кочербаев вместе с другими сотрудниками УСБ ГУВД г.Бишкек совершили групповое должностное преступление, однако, уголовное дело так и не возбудили. Материалы имеются в Архиве МВД. Надеемся, что новый генеральный прокурор проявит смелость, изучит многотомные его похождения и примет законное решение.

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