Погода
$ 68.50 - 68.80
€ 82.80 - 84.02

Маршруточный вор задержан в Бишкеке

1803  1
ВБ

Бишкекчанин обратился в УВД Октябрьского района с заявлением, что 14 марта в одной из маршруток неизвестный похитил кошелек, в котором находились 4 тысячи сомов. Заявление было зарегистрировано, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 164 "КРАЖА" УК КР.

В ходе расследования с аналогичными заявлениями обратились еще 27 граждан, которые указывали, что в маршрутках неизвестные тайно похищали кошельки, в которых находились денежные средства и другие личные вещи.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении вышеуказанных преступлений, им оказался З.у.Э., 1990 г.р.

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в СИЗО-1.

Расследование продолжается.

URL: https://www.vb.kg/370525
Теги:
кража, маршрутки, Бишкек, СИЗО
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Инкогнито
28.04.2018, 03:07

Маршруточный вор ты

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  