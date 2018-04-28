Военная мощь КР. Сильнее Таджикистана, но слабее Узбекистана и Казахстана

Вооруженные силы Кыргызстана в прошлом году поднялись на семнадцать позиций во всемирном рейтинге военной мощи "Global Firepower Index - 2017", заняв 91-е место. Правда, пока среди стран СНГ нам уступает лишь Таджикистан, которому аналитики присудили 96 место.

"Армия КР сейчас насчитывает 23,7 тысячи военнослужащих, а на ее вооружении состоят 150 танков, 438 БТР и БМП, 189 единиц артиллерии, 21 реактивная система залпового огня, 6 транспортных самолетов, а также 6 вертолетов, в том числе 2 боевых", - уточняют представители ресурса.

Как выяснилось из рейтинга, гораздо лучше обстоят дела в Узбекистане – 39 место, у Белоруссии – 41 и у Казахстана – 50. Последний, к слову сказать, в прошлом году прибавил пять пунктов в списке.

Фаворитами списка, по версии "Global Firepower Index - 2017", являются: США – 1 место, Россия – 2 и Китай – 3 место. На самом последнем расположился Бутан – 136.

Аналитики рейтинга оценивают военную мощь 136 государств мира по следующим показателям: размеру военного бюджета, численности и составу армии, флота и военно-воздушных сил, добычи и расходу нефти, внешнему долгу и человеческим ресурсам.