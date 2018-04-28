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Военная мощь КР. Сильнее Таджикистана, но слабее Узбекистана и Казахстана

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Виктория Григоренко

Вооруженные силы Кыргызстана в прошлом году поднялись на семнадцать позиций во всемирном рейтинге военной мощи "Global Firepower Index - 2017", заняв 91-е место. Правда, пока среди стран СНГ нам уступает лишь Таджикистан, которому аналитики присудили 96 место.

"Армия КР сейчас насчитывает 23,7 тысячи военнослужащих, а на ее вооружении состоят 150 танков, 438 БТР и БМП, 189 единиц артиллерии, 21 реактивная система залпового огня, 6 транспортных самолетов, а также 6 вертолетов, в том числе 2 боевых", - уточняют представители ресурса.

Как выяснилось из рейтинга, гораздо лучше обстоят дела в Узбекистане – 39 место, у Белоруссии – 41 и у Казахстана – 50. Последний, к слову сказать, в прошлом году прибавил пять пунктов в списке.

Фаворитами списка, по версии "Global Firepower Index - 2017", являются: США – 1 место, Россия – 2 и Китай – 3 место. На самом последнем расположился Бутан – 136.

Аналитики рейтинга оценивают военную мощь 136 государств мира по следующим показателям: размеру военного бюджета, численности и составу армии, флота и военно-воздушных сил, добычи и расходу нефти, внешнему долгу и человеческим ресурсам.

URL: https://www.vb.kg/370536
Теги:
Беларусь, военная служба, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, армия, Кыргызстан
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Комментарии
Гражданин
28.04.2018, 14:43

В таджикистане в до 1999 года длилась гражданская война, на территория бадахшана вторглись боевики из афганистана, после войны все было разрушено, бадахшан душанбе почти не контролирует, тем более опасность вторжение боевиков из афганистана высока и большая часть бюджета уходит на оборону, помню 2015 таджикистан обстрелял какое то село в баткене, наши молча проглотили обстрел, особо не жаловались и ничего не смогли сделать, тем более ворух оккупирован таджиками

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Наблюдатель
28.04.2018, 16:35

Дело было 80 годы прошлого столетия, где то в Сибири. Воинский батальон находился на краю поселка. В батальоне был бардак полнейший. Солдат не отдавал честь офицеру. Командовал батальоном майор. У него была любовница в  соседнем поселке.Где он большую часть времени и проводил. Ну а раз начальнику плевать на батальон , то и замы не сильно трудились во благо страны. Так вот поменяли комбата. Новоиспеченный за месяц устранил бардак в части. Первым делом на губу отправил несколько офицеров и солдат приверженцев бардака.                                                                                К чему это я пишу . Без дисциплины, на что нам вооружение.

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