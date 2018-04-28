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ГНС КР обнародовала список крупных налоговых задолжников

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ВБ

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики предоставляет список налогоплательщиков, имеющих крупную налоговую задолженность по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Среди особо крупных неплательщиков - Отель "Ак-Кеме" с долгом 25 миллионов 408,8 тысяч, ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" - 73 миллиона 624,7 тысяч сомов, ГП "Бишкекский штамповочный завод" - 66 миллионов 922 тысяч, ОсОО "Техноткань" - 6 миллионов 57,4 тысяч, ФАО "Озгюн Иншаат Таах ют ве Тижарет" 317 миллионов 744,8 тысяч сомов и ОАО "Карабалтинский горнорудный комбинат" - 25 миллионов 147,9 сомов.

Полный список задолжников в списке ГНС:

URL: https://www.vb.kg/370538
Теги:
ГНС, долг, налоги
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