ГНС КР обнародовала список крупных налоговых задолжников

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики предоставляет список налогоплательщиков, имеющих крупную налоговую задолженность по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Среди особо крупных неплательщиков - Отель "Ак-Кеме" с долгом 25 миллионов 408,8 тысяч, ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" - 73 миллиона 624,7 тысяч сомов, ГП "Бишкекский штамповочный завод" - 66 миллионов 922 тысяч, ОсОО "Техноткань" - 6 миллионов 57,4 тысяч, ФАО "Озгюн Иншаат Таах ют ве Тижарет" 317 миллионов 744,8 тысяч сомов и ОАО "Карабалтинский горнорудный комбинат" - 25 миллионов 147,9 сомов.

Полный список задолжников в списке ГНС: