Абылгазиев дал указания по поводу энергетической отрасли страны

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 28 апреля, встретился с председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Уланбеком Рыскуловым.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективные направления развития курируемых ведомством отраслей.

Председатель ГКПЭН Уланбек Рыскулов сообщил, что на сегодняшний день комитетом ведется разработка Стратегии устойчивого промышленного развития Кыргызской Республики на 2018-2023 годы, основными направлениями которой являются развитие регионов, кластерное развитие промышленного сектора страны и создание новых производственных предприятий.

Кроме того, ведется работа над созданием технополисов, где будут объединены промышленные ассоциации. Это якобы позволит создать дополнительные рабочие места и повысить качество и объем выпускаемой продукции.