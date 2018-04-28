Погода
$ 68.50 - 68.80
€ 82.80 - 84.02

В Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу

1274  0
ВБ

24 апреля 2018 года в Представительство МВД КР в РФ обратилась гражданка Кыргызстана 1989 г.р., уроженка Ошской области. Женщина сообщила о противоправных действиях со стороны малознакомого лица. Уточнялось, что некий мужчина, угрожая ножом, изнасиловал ее, воспользовавшись беспомощным состоянием.

При содействии Представительства МВД КР заявление соотечественницы было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях в территориальном подразделении ОМВД России по г.Москве.

В течение двух дней Представительством МВД совместно с сотрудниками территориальных подразделений полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого лица. Накануне, в результате оперативных мероприятий установлены анкетные данные подозреваемого, им оказался гражданин Кыргызской Республики Ж.Б. 1991 г.р., уроженец Ошской области. Принятыми мерами указанный гражданин задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту в настоящее время проводятся доследственные и оперативно-розыскные мероприятия.

URL: https://www.vb.kg/370540
Теги:
изнасилование, Ошская область, Россия, Москва, МВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  