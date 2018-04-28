В Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу

24 апреля 2018 года в Представительство МВД КР в РФ обратилась гражданка Кыргызстана 1989 г.р., уроженка Ошской области. Женщина сообщила о противоправных действиях со стороны малознакомого лица. Уточнялось, что некий мужчина, угрожая ножом, изнасиловал ее, воспользовавшись беспомощным состоянием.

При содействии Представительства МВД КР заявление соотечественницы было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях в территориальном подразделении ОМВД России по г.Москве.

В течение двух дней Представительством МВД совместно с сотрудниками территориальных подразделений полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого лица. Накануне, в результате оперативных мероприятий установлены анкетные данные подозреваемого, им оказался гражданин Кыргызской Республики Ж.Б. 1991 г.р., уроженец Ошской области. Принятыми мерами указанный гражданин задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту в настоящее время проводятся доследственные и оперативно-розыскные мероприятия.