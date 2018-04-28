12,7 миллионов долларов США гранта получит КР для развития сельхозотрасли

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о финансировании проекта "Обеспечение доступа к рынкам" между Кыргызской Республикой и Международным фондом сельскохозяйственного развития, подписанного 21 августа 2017 года в городе Бишкек"

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 марта 2018 года.

В рамках данного проекта Международный фонд сельскохозяйственного развития намерен предоставить в качестве дополнительной финансовой и технической поддержки по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, наращиванию потенциала перерабатывающей промышленности и конкурентоспособности продукции всего агропромышленного комплекса в секторе животноводства Кыргызской Республики 25,4 млн. долларов США. Из них, по условиям Соглашения, в качестве кредита – 12,7 млн долларов США, в виде гранта – 12,7 млн долларов США.

Целью проекта является содействие росту доходов и повышению экономического роста в пастбищных сообществах.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает отдел информполитики АПКР.