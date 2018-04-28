Погода
$ 68.50 - 68.80
€ 82.80 - 84.02

12,7 миллионов долларов США гранта получит КР для развития сельхозотрасли

226  2
ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о финансировании проекта "Обеспечение доступа к рынкам" между Кыргызской Республикой и Международным фондом сельскохозяйственного развития, подписанного 21 августа 2017 года в городе Бишкек"

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 марта 2018 года.

В рамках данного проекта Международный фонд сельскохозяйственного развития намерен предоставить в качестве дополнительной финансовой и технической поддержки по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, наращиванию потенциала перерабатывающей промышленности и конкурентоспособности продукции всего агропромышленного комплекса в секторе животноводства Кыргызской Республики 25,4 млн. долларов США. Из них, по условиям Соглашения, в качестве кредита – 12,7 млн долларов США, в виде гранта – 12,7 млн долларов США.

Целью проекта является содействие росту доходов и повышению экономического роста в пастбищных сообществах.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает отдел информполитики АПКР.

URL: https://www.vb.kg/370543
Теги:
грант, кредит, сельское хозяйство, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Гражданин
28.04.2018, 14:15

Из этой суммы дойдет только 2,7 миллионов сомов ))

0
Цитировать
Жалоба модератору
сельчанин
28.04.2018, 15:46

чиновники радостно потирают руки и уже придумывают схемы освоения этих средств.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  