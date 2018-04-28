Теперь и чекисты Нарына получат новые квартиры

28 апреля 2018 года в рамках объявления Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым Годом развития регионов, в Нарыне состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент строящегося многоэтажного жилого дома для сотрудников ГКНБ.

В данном мероприятии приняли участие полномочный представитель Правительства КР в Нарынской области, мэр Нарына, руководство и личный состав УГКНБ.

В этом году более 20 семей сотрудников ГКНБ получат ключи от собственных квартир в новом благоустроенном доме. При непосредственной поддержке Президента Кыргызской Республики также планируется строительство жилых домов для сотрудников ГКНБ и в других регионах.

Ранее в Оше и Караколе также началось строительство жилых домов для сотрудников ГКНБ.