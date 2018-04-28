Почти 5 млн сомов присвоил бухгалтер центра по борьбе с туберкулезом

Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики по факту незаконного присвоения денежных средств работником Ошского областного центра по борьбе с туберкулезом.

Установлено, что главный бухгалтер А.У., преследуя цели незаконного вывода бюджетных средств, создал фиктивное ОсОО "А.К.". После, в течение 2017 года, А.У., подделывая различные финансовые документы, незаконно перечислял денежные средства на счета вышеуказанного ОсОО якобы для нужд больницы.

В результате им присвоено 4 млн 694 тыс. сомов. В настоящее время уголовное дело передано в компетентные органы для организации дальнейшего расследования.