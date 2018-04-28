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Почти 5 млн сомов присвоил бухгалтер центра по борьбе с туберкулезом

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ВБ

Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики по факту незаконного присвоения денежных средств работником Ошского областного центра по борьбе с туберкулезом.

Установлено, что главный бухгалтер А.У., преследуя цели незаконного вывода бюджетных средств, создал фиктивное ОсОО "А.К.". После, в течение 2017 года, А.У., подделывая различные финансовые документы, незаконно перечислял денежные средства на счета вышеуказанного ОсОО якобы для нужд больницы.

В результате им присвоено 4 млн 694 тыс. сомов. В настоящее время уголовное дело передано в компетентные органы для организации дальнейшего расследования.

URL: https://www.vb.kg/370547
Теги:
мошенничество, Ош, Ошская область
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Комментарии
Гражданин
28.04.2018, 15:55

И это то что мы узнали а сколько случаев когда мы не знаем, это единичный случай, почему все главные бухгалтеры считают себя хозяевами средств организации и ворую миллионами, надо чтоб каждый месяц их проверял какой нибудь чтоб не воровали, и как можно поднять страну когда все воруют миллионами?

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