А весна вообще будет? МЧС опять объявило штормовое предупреждение

1-2 мая ожидается неустойчивая погода: 1 мая в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, днем осадки интенсивные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях ночью без осадков, днем дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 2 мая ночью и утром на большей части территории дожди, в горных районах снег, по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 1 мая в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 17-22 метров в секунду, 2 мая в Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ожидается понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей 11…16°, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 13…18°, в предгорных районах 10…15°, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей 10…15°, в горных районах 3…8°, в высокогорных районах -2…+3°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

29-30 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. 29 апреля ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. 30 апреля ветер западный 4-9 м/с, днем с усилением до 17-22 метров в секунду.

1 мая в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, днем осадки интенсивные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях ночью без осадков, днем дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 17-22 метров в секунду.

2 мая ночью и утром на большей части территории дожди, в горных районах снег, по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. 2 мая днем в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 15-20 метров в секунду.

3 мая преимущественно без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

4-5 мая без осадков. Повышение дневной температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 29-30 апреля и 1 мая

29-30 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

1 мая ночью без осадков, утром и днем временами ливневой дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды по городу Ош на 29-30 апреля и 1 мая

29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

30 апреля и 1 мая ночью без осадков, 1 мая днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.