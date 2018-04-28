Аскарбека Шадиева посадят? Против него заведено уголовное дело

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Шадиева Аскарбека Алимбаевича по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Установлено, что 29 июня 2017 года на имя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики поступил график проведения мероприятий Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на 2-полугодие 2017 года, подписанный Генеральным секретарем МПА СНГ. В тот же день данный график для ознакомления отписан председателю Комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК КР А.Шадиеву. Согласно полученному графику перед Советом МПА СНГ вопросы определения лауреата и вручения премии им. Ч.Айтматова не ставились.

Однако 25 августа 2017 года А.Шадиев, заведомо зная, что в 2017 году премии им. Ч.Айтматова присуждаться не будет, направил Торага ЖК КР обращение о необходимости выделения денежных средств в размере 30 тыс. долларов США для вручения лауреату упомянутой премии. 15 сентября 2017 года на основании указанного обращения запрашиваемые денежные средства были выданы заведующему отделом Комитета А.Закирову, которые в Секретариат МПА СНГ не поступили.

Более того, 18 сентября 2017 года в Жогорку Кенеш КР из Секретариата МПА СНГ поступила повестка дня заседания Совета МПА. Данная повестка дня Торага Ч.Турсунбековым отписана А.Шадиеву для рассмотрения. Так, несмотря на отсутствие в повестке дня заседания Совета МПА СНГ пункта об определении лауреата премии им. Ч.Айтматова, А.Шадиев обращается с письмом на имя Торага Жогорку Кенеша. В данном обращении он указал недостоверную информацию о том, что вышеуказанные денежные средства были внесены в Секретариат МПА СНГ.

Таким образом, в результате противоправных действий А.Шадиева государству причинен особо крупный материальный ущерб в сумме 2 млн 61 тыс. сомов.

В настоящее время данное уголовное дело направлено в Главное

следственное управление ГКНБ КР для организации расследования.