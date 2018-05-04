Как абитуриентам из Кыргызстана попасть в МГИМО?

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики объявило о начале приема документов абитуриентов - граждан Кыргызской Республики в Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) на 2018-2019 учебный год с 2 мая по 20 мая 2018 года на программы бакалавриата.

Основанием для участия в конкурсе будут признаваться результаты Общереспубликанского тестирования Кыргызстана 2018 года.

В конкурсном отборе могут участвовать только граждане КР. Абитуриенты могут подать документы на один факультет с учетом одного направления обучения.

Кандидаты, рекомендованные МИД КР для зачисления в МГИМО, по приезду в г.Москву проходят тестирование по русскому и иностранному языкам в соответствии с правилами указанного вуза.

С правилами конкурсного отбора абитуриентов в МГИМО МИД России можно ознакомиться на сайтах Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по адресу: www.mfa.gov.kg и Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики – www.dipacademy.kg

Документы принимаются по адресу:

Дипломатическая академия МИД КР им.К.Дикамбаева

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