Кашкар Джунушалиев начал зачистки в МВД

Пресс-служба МВД поделилась результатами заседания МВД под председательством министра Кашкара Джунушалиева, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 1-й квартал 2018 года.

Судя по всему, новый министр не слишком доволен работой коллег.

Сообщается, что сегодня, 28 апреля 2018 года, состоялась коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики за 1-квартал 2018 года. На коллегии принимали участие министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев, заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата Правительства Кыргызской Республики Азамат Араев, заместители министра, начальники главных управлений, управлений Центрального аппарата, представитель МВД КР в МВД РФ, руководители УВД областей, г.Ош, ГУВД г.Бишкек и Чуйской области.

Основной темой совещания стало подведение итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики за 1-квартал 2018 года. Также, рассмотрены вопросы, касающиеся раскрываемости резонансных преступлений, борьбы с организованной преступностью, принимаемых мер по обеспечению общественной безопасности граждан, служебной дисциплины, борьбы с коррупцией в системе ОВД, создания единой базы данных по административным правонарушениям и другие организационные вопросы.

На коллегии озвучены итоги организационной и оперативно-служебной деятельности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и подчиненных ему подразделений по итогам 1-квартала 2018 года. Отмечено, что министерством осуществлен ряд организационных мероприятий, которые исходили из программ Правительства по различным направлениям

деятельности, иных стратегических документов, указаний вышестоящих органов, а также текущих приоритетов на основе анализа складывающейся оперативной обстановки в стране.

По всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях органами внутренних дел обеспечивается оперативное реагирование. По данным Главного управления информационных технологий МВД за 1-квартал 2018 года органами внутренних дел Кыргызской Республики зарегистрировано 7318 происшествий и преступлений, возбуждено 6212 уголовных дел, в ходе расследования всех уголовных дел прошлых лет и 2018 года всего раскрыто 6038, что в процентном соотношении составляет – 72,0 %.

В течение указанного периода личным составом органов внутренних дел предприняты ряд организационных и практических мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

Приоритетное значение придавалось совершенствованию работы по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, укреплению дисциплины и законности, проведению комплексных мероприятий по противодействию экстремизму. Сотрудниками ОВД КР проводились рейдовые профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступности среди несовершеннолетних: рейдово-профилактические мероприятия на улицах и в общественных местах, беседы и лекции в образовательных учреждениях.

Глава ведомства Кашкар Джунушалиев отметил недостатки в оперативно-служебной деятельности УВД Джалал-Абадской области по обеспечению общественной безопасности в Тогуз-Тороуском районе, по городу Бишкек по предупреждению пожарной ситуации на Ошском рынке и в отдельных подразделениях ОВД республики и их руководителей, в том числе по борьбе с организованной преступностью, по раскрытию резонансных преступлений, по противодействию экстремизма и нелегальной миграции, повышению эффективности деятельности органов внутренних дел по

профилактике преступлений и правонарушений по линии несовершеннолетних, а также обозначил ряд задач об усилении профилактики и разъяснительных работ среди населения, а также о строгом соблюдении служебной дисциплины сотрудниками ОВД КР.

Он также отметил, что необходимо усилить оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие и расследование резонансных преступлений прошлых лет, организовать соответствующие мероприятия по розыску и задержанию преступников, качественное и объективное расследование уголовных дел, усилить работу по борьбе с организованной преступности и провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия по всем направлениям по борьбе с преступностью. Также активизировать работу и принять весь комплекс неотложных мер, направленных на сокращение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

За серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений, решением коллегии МВД освобождены от занимаемой должности начальник межрегионального управления Службы криминальной милиции МВД А. Мамасеитов, ранее возглавляющий УВД Джалал-Абадской области, заместитель начальника по оперативной работе ГУВД города Бишкек М.Муктаров и начальник 3-го управления Службы криминальной службы МВД КР (управление по борьбе с организованной преступности МВД) Таштан уулу Нурлан. А в отношении начальника Тогуз-Тороуского РОВД все собранные материалы будут направлены в следственные органы для дачи юридической оценки по допущенному инциденту в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области. По решению коллегии МВД за неудовлетворительной работу более десяти руководителей центрального аппарата МВД, областных и городских управлений и районных отделов наказаны в дисциплинарном порядке. Также, в отношении начальника Главного управления кадров МВД Б. Имангазиева и начальника Службы внутреннего расследования МВД С. Кочербаева проводится служебное расследование согласно поступившим заявлениям, они отстранены от занимаемой должности до окончания служебного расследования.

На заседании коллегии министр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев подчеркнул, что Указ Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2018 года Годом развития регионов" и программа развития страны Правительства Кыргызской Республики "Единство, доверие, созидание" станет базовым документом для развития и совершенствования органов внутренних дел Кыргызской Республики и в этом направлении обозначил четыре основных направления деятельности милиции:

-"Первое, это обеспечение общественной безопасности граждан и общества, наступательная борьба с криминальной угрозой, совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, оздоровление криминальной ситуации на улицах и в общественных местах и повышение профессионального уровня личного состава;

Второе направление - повышение доверия народа к милиции. Когда народ начнет доверять милиции, тогда будет заметно, что милиция работает. МВД осуществит комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня доверия населения к милиции и усиление прозрачности ее деятельности.

Возвращение взаимного доверия между органами внутренних дел и населением - одна из самых главных задач. Милиция была и остается силовым ведомством, наиболее часто, если не сказать постоянно, взаимодействующим с населением. Потому сегодня, в рамках совершенствования ОВД, мы делаем акцент на формирование партнерской модели взаимоотношений между обществом и милицией. Сотрудники милиции в глазах населения должны соответствовать высоким критериям как профессионального, так и человеческого морального характера;

В третьих, он поставил задачу усилить работу по очищению рядов органов внутренних дел от недобросовестных сотрудников, которые прикрываясь милицейской формой занимаются коррупционными делами, более того вовлечены в уголовно наказуемые преступления, в том числе и в наркокоррупцию. Укрепить служебную дисциплину в подразделениях органов внутренних дел. Также сотрудников ОВД будем обучать в системе профессиональной служебной и физической подготовки. Она предусматривает комплекс мероприятий, направленных на закрепление необходимых знаний, умений и навыков, а также постоянное их совершенствование с учетом специфики и профиля оперативно-служебной деятельности. Такой комплексный подход к обучению и повышению профессионального уровня сотрудников милиции позволяет нам готовить специалистов, способных достойно противостоять современной преступности;

В четвертых, совершенствование комплексных мер по реформированию ОВД. Мы должны перестраиваться с учетом современных требований безопасности, как этого требуют от нас Глава государства и Премьер-министр, сохраняя при этом все лучшее из прошлого опыта, накопленного кыргызской милицией. В чем заключается совершенствования реформы? Прежде, всего в создании эффективной системы обеспечения правопорядка и общественной безопасности, пользующейся доверием общества. Полагаю, что при тесном сотрудничестве со всеми ветвями власти, в содействии гражданских институтов мы успешно реализуем начатые реформы, намеченные программы и проекты, что еще больше укрепит доверие к милиции" - отметил он.

"Решение сегодняшней коллегии руководителями самостоятельных служб и подразделений должны быть взяты на контроль и исполняться на должном уровне. Провести работу по устранению недостатков. На следующей коллегии буду требовать отчет по исполнению поставленных задач. Будут приняты соответствующие решения. Вашей работе будет дана объективная оценка", - сказал министр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев.