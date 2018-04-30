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Мгновенные платежи и переводы в новом мобильном приложение Бакай Элсом

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Бакай Банк запустил новое мобильное приложение Бакай Элсом, позволяющее совершать мгновенные платежи и переводы.

"Несколько лет назад банк подписал меморандум о развитии электронного кошелька Элсом. После чего мы работали над получением лицензии от Национально банка на эмиссию электронных денег. В 2017 году мы получили одобрение финансового регулятора. Следующим нашим шагом стали разработка и внедрение нашего электронного кошелька. В результате появился Бакай Элсом", - сообщил начальник отдела электронной коммерции управления платежных систем ОАО "Бакай Банк" Дилгер Койлубаев.

Новое мобильное приложение ОАО "Бакай Банк" запустил 26 марта 2018 года. Сегодня Бакай Элсом любой пользователь с мобильным устройством, работающим на базе Android, может скачать в Play Market. Кошелек доступен на трех языках: кыргызском, русском и английском. Для того, чтобы начать использовать его достаточно пройти простую регистрацию (зарегистрировать свой номер телефона и ввести персональные данные (ФИО) и электронную почту).

"Бакай Элсом дает возможность 24 часа в сутки 7 дней в неделю оплачивать все популярные сервисы и товары, которые имеются в Кыргызстане, начиная от оплаты коммунальных услуг, заканчивая совершением покупок в магазинах, которые поддерживают систему Элсом", - добавил эксперт.

Кроме того, в ближайшее время через приложение Бакай Элсом можно будет погасить кредит, пополнить депозит или свой расчетный счет. Для получения доступа к этим услугам нужно будет пройти идентификацию в любом из отделений Бакай Банка.

Приложение имеет ряд преимуществ таких, как:

● при совершении платежей посредством мобильного приложения Бакай Элсом комиссия банка нулевая;

● комиссия при обналичивании денег с баланса кошелька Бакай Элсом в отделениях ОАО "Бакай Банк" и банках-партнерах составляет всего 0,2% от суммы снятия;

● переводы в любую точку КР осуществляются мгновенно, как и пополнение баланса телефона или оплата покупки;

● можно оплатить товар или услугу при помощи приложения, сканируя QR-код.

Более подробно можно узнать позвонив на короткий номер: 6111.

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"Бакай Банк" уже более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 70 сберегательных касс и филиалов обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.

URL: https://www.vb.kg/370565
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