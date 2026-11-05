В Кыргызстане впервые имплантировали кардиостимулятор без электродов

В Кыргызстане впервые провели имплантацию безэлектродного кардиостимулятора. Процедура состоялась 4 ноября в Национальном центре кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова в Бишкеке в рамках международной конференции с участием французских специалистов.

В имплантации приняли участие министр здравоохранения КР Дамир Осмонов и профессор Европейской больницы имени Жоржа Помпиду в Париже Элуа Марижон. За процедурой наблюдали участники международного мастер-класса "Технологии безэлектродной кардиостимуляции".

Практическая часть мероприятия проходила в формате Live Cases. Из рентгеноперационной велась прямая трансляция, благодаря которой специалисты могли наблюдать за ходом имплантации в режиме реального времени, обсуждать действия врачей и задавать вопросы экспертам. Всего в рамках практической сессии были представлены четыре клинических случая.

В конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызстане Николя Фай, представители международной компании Abbott, а также кардиологи, аритмологи и другие медицинские специалисты.

Выступая перед участниками мероприятия, министр здравоохранения Дамир Осмонов рассказал, что внедрение безэлектродной кардиостимуляции стало результатом нескольких лет работы.

По его словам, первые попытки освоить эту технологию предпринимались ещё в 2020–2021 годах, однако тогда реализовать инициативу не удалось.

"Если признаться, безэлектродную кардиостимуляцию мы хотели ещё внедрить в 2020–2021 годах, но, учитывая, что наше государство небольшое, на тот момент мы получили отказ", - рассказал министр.

К обсуждению возможности внедрения технологии вернулись весной 2026 года. Как отметил Осмонов, переговоры с французскими партнёрами начались в марте-апреле. Уже тогда кыргызстанская сторона обозначила заинтересованность в проведении первых имплантаций и подготовке отечественных специалистов.

Благодаря поддержке Посольства Франции, французских врачей и компании Abbott удалось организовать международный мастер-класс, который стал практическим продолжением переговоров.

Глава Минздрава подчеркнул, что развитие современных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний имеет особое значение для Кыргызстана, поскольку эти заболевания занимают одно из ведущих мест среди причин смертности населения.

При этом, по его словам, внедрение медицинских технологий должно основываться прежде всего на их практической пользе, безопасности и соответствии международным клиническим рекомендациям.

Министр объяснил, что одним из преимуществ безэлектродной кардиостимуляции является отсутствие традиционных внутрисосудистых электродов и необходимости создавать подкожный карман для размещения устройства.

Это позволяет уменьшить риск ряда осложнений, в том числе инфекционных и связанных с повреждением электродов.

Кроме того, технология может применяться у отдельных пациентов, которым установка обычных кардиостимуляторов затруднена из-за ограниченного венозного доступа.

В рамках мастер-класса были представлены системы AVEIR VR и AVEIR DR производства компании Abbott. Первая предназначена для однокамерной кардиостимуляции, вторая обеспечивает двухкамерную стимуляцию без традиционных электродов.

Дамир Осмонов также напомнил, как развивалась кардиостимуляция в Кыргызстане.

По его словам, в начале 1990-х годов в стране преимущественно имплантировали однокамерные кардиостимуляторы. Позднее отечественные специалисты освоили двухкамерные системы, а с 2016 года начали устанавливать и трёхкамерные устройства.

Теперь к этим методам добавилась безэлектродная кардиостимуляция.

Министр выразил уверенность, что проведение мастер-класса станет важным шагом в развитии интервенционной кардиологии и позволит кыргызстанским врачам расширить профессиональные возможности.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызстане Николя Фай подчеркнул, что проведение международного мастер-класса стало конкретным результатом сотрудничества двух государств в сфере здравоохранения.

По словам дипломата, Франция намерена развивать с Кыргызстаном стратегическое и долгосрочное партнёрство, ориентированное на потребности населения.

Обращаясь к министру здравоохранения, посол напомнил, что во время предыдущих встреч кыргызстанская сторона особо подчёркивала необходимость подготовки медицинских кадров и расширения доступа к современным технологиям.

"Сегодняшняя встреча является конкретным ответом на приоритеты, обозначенные вами. Она свидетельствует о нашей совместной способности переходить от диалога к действиям", - отметил Николя Фай.

Дипломат подчеркнул, что французская сторона заинтересована не только в проведении отдельных обучающих мероприятий, но и в создании устойчивых профессиональных связей между медицинскими учреждениями двух стран.

Особое значение, по его словам, имеют передача практических знаний, обмен специалистами, совместные научные исследования и долгосрочное сопровождение проектов.

"Мы хотим развивать с Кыргызстаном партнёрские отношения между медицинскими учреждениями, практическое обучение, обмен специалистами и научное сотрудничество, привлекая экономический сектор", - заявил посол.

Одним из основных направлений взаимодействия станет кардиология. Вместе с тем сотрудничество планируется расширять и на другие области медицины.

Как сообщил Николя Фай, стороны уже определили потребности в развитии детской кардиологии и онкологии. Французская сторона намерена содействовать привлечению специалистов и современных медицинских технологий в этих направлениях.

Дипломат также поблагодарил коллектив Национального центра кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова за организацию международной конференции и профессора Элуа Марижона за готовность делиться опытом с кыргызстанскими врачами.

Отдельно он отметил значение профессионального обмена.

Ранее кыргызстанские специалисты посетили Париж, где ознакомились с практической работой французских коллег и современными методами лечения нарушений сердечного ритма.

Представители принимающей стороны отметили, что поездка стала дополнительным стимулом для дальнейшего развития кардиологии в Кыргызстане.

Важным событием конференции стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и объединением AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), Университетскими больницами Большого Парижа.

Документ предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества в области кардиологии и онкологии, включая профилактику, диагностику и лечение заболеваний.

Стороны договорились развивать совместную научную деятельность, организовывать конференции, симпозиумы, мастер-классы и стажировки для медицинских специалистов.

Кроме того, предусмотрено взаимодействие по вопросам разработки и совершенствования клинических протоколов с учётом международного опыта.

Говоря о значении будущей совместной работы, Николя Фай подчеркнул необходимость перехода от достигнутых договорённостей к конкретным результатам.

"Теперь наша задача воплотить его в жизнь посредством обучения и проектов, отвечающих потребностям больниц Кыргызстана", - заявил посол, говоря о меморандуме.

Обращаясь к врачам, прибывшим на конференцию из разных регионов страны, дипломат отметил их стремление осваивать новые методы лечения и совершенствовать профессиональные навыки.

"Именно ваши навыки и ваша преданность делу придают инновациям истинное значение", - подчеркнул Николя Фай.