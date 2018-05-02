Безграмотность достала!

Здравствуйте, редакция газеты "Вечерний Бишкек"!

Прошу вас обратить внимание на безграмотность сотрудников ОФ "Радужка". Если они берутся нести культуру в массы, то начинать нужно со своих афиш и культуры письменной речи. Подобное было бы простительно для объявления, висящего в районе Ошского рынка, но не для организаторов "культурных мероприятий", как указано на их странице в Instagram. Все афиши пестрят грамматическими ошибками, как говорится, ошибка на ошибке едет и ошибкой погоняет.

С уважением.