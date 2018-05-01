Погода
$ 68.50 - 68.80
€ 82.80 - 84.02

Обвиняемый в убийстве на свободе: как он смог сбежать из ИВС Токмака?

479  0
ВБ

Практически "средь бела дня", сегодня, в 9:50 из изолятора временного содержания Токмака совершили побег трое задержанных подростков, 2001 - 2002 гг рождения. Их обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям: "Убийство", "Кража" и "Угон". Факт побега редакции VB.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, по "тревоге" поднят весь личный состав, объявлен план-перехват "Сирена", ориентировки преступников разосланы, начаты оперативно-поисковые работы.

Пока что неизвестно, как именно подозреваемые смогли покинуть ИВС. По данным VB.KG, на причастность к совершению побега проверяется личный состав.

URL: https://www.vb.kg/370572
Теги:
ИВС, побег, Токмак, преступление
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  