Обвиняемый в убийстве на свободе: как он смог сбежать из ИВС Токмака?

Практически "средь бела дня", сегодня, в 9:50 из изолятора временного содержания Токмака совершили побег трое задержанных подростков, 2001 - 2002 гг рождения. Их обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям: "Убийство", "Кража" и "Угон". Факт побега редакции VB.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, по "тревоге" поднят весь личный состав, объявлен план-перехват "Сирена", ориентировки преступников разосланы, начаты оперативно-поисковые работы.

Пока что неизвестно, как именно подозреваемые смогли покинуть ИВС. По данным VB.KG, на причастность к совершению побега проверяется личный состав.