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10-летнюю Каролину пытался вывезти из страны отец-иностранец

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ВБ

Сегодня утром "Вечерка" написала о том, что накануне в Бишкеке исчезла 10-летняя Каролина.

Нашей редакции стали известны детали произошедшего. Девочку, к счастью, нашли. Вернее, задержали ее отца-иностранца на границе - он пытался вывезти ребенка из страны.

По имеющимся данным, он следил за девочкой, планировал похищение, и вчера осуществил задуманное. В интересах ребенка пока что это вся информация, которому мы можем опубликовать.

Произошедшим занимаются правоохранительные органы. Редакция VB.KG будет внимательно следить за этой историей и держать наших читателей в курсе происходящего.

URL: https://www.vb.kg/370573
Теги:
граница, похищение, Бишкек, МВД
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