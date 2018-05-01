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История токмакского побега: разобрали стену, вышли...

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ВБ

Пресс-секретарь МВД Бакыт Сейитов сообщил, что утром в камере беглецов обнаружили разобранные кирпичи возле оконного проема. Возможно, задержанные готовились к побегу по ночам.

Удивительно, что дежурные ИВС г. Токмок в ночь с 30 апреля на 1 мая ничего подозрительного не заметили. Скорее всего, беглецам кто-то помогал "на свободе", были заранее подготовлены пути отхода. До сих пор весь личный состав ГУВД не может найти троих парней.

Напомним, сегодня утром из ИВС Токмака совершили побег трое подозреваемых за различные преступления:

- Юсупахунов Руслан Гаширович, 2002 года рождения, прож. г.Токмок, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.172 УК Кыргызской Республики.

- Ворончихин Леонид Дмитриевич, 2000 года рождения, прож. г.Токмок, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.164 УК Кыргызской Республики.

- Порошин Анатолий Сергеевич, 2001 года рождения, прож. г.Токмок, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.97 УК Кыргызской Республики.

ГУВД Чуйской области просит граждан, владеющих какой-либо информацией о лицах, совершивших побег, незамедлительно сообщить по телефонам: (0312) 43-01-27, 43-88-85 (ГУВД Чуйской области), 66-23-31 (дежурная часть МВД), 0(701) 30-09-07, 0(701) 15-36-06, 0(703) 40-68-98.

URL: https://www.vb.kg/370574
Теги:
ИВС, МВД, побег, Токмак, преступление
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Комментарии
токмокчанка
01.05.2018, 14:43

знакомые лица. ну что делает молодежь..... родители куда смотрят? а может родители и помогали бежать

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