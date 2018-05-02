Сбежавшим из ИВС Токмака подросткам грозит по 5 лет за побег

Все трое сбежавших подростков из изолятора временного задержания г. Токмак задержаны. По факту побега следственной службой ОВД города возбуждено уголовное дело по ст. 336 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) УК КР. Статья предусматривает наказание – лишение свободы до 5 лет.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции Чуйской области разыскиваемые лица были задержаны на окраине города Токмак в лесопосадке. Сопротивление ими оказано не было", - сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Все трое доставлены в ИВС. Обстоятельства побега выясняются.

Напомним, утром 1 мая из ИВС Токмака совершили побег трое подозреваемых за различные преступления:

- Юсупахунов Руслан Гаширович, 2002 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.172 УК Кыргызской Республики.

- Ворончихин Леонид Дмитриевич, 2000 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.164 УК Кыргызской Республики.

- Порошин Анатолий Сергеевич, 2001 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.97 УК Кыргызской Республики.