Погода
$ 68.62 - 68.94
€ 82.17 - 83.28

Сбежавшим из ИВС Токмака подросткам грозит по 5 лет за побег

254  0
Оксана Гут

Все трое сбежавших подростков из изолятора временного задержания г. Токмак задержаны. По факту побега следственной службой ОВД города возбуждено уголовное дело по ст. 336 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) УК КР. Статья предусматривает наказание – лишение свободы до 5 лет.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции Чуйской области разыскиваемые лица были задержаны на окраине города Токмак в лесопосадке. Сопротивление ими оказано не было", - сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Все трое доставлены в ИВС. Обстоятельства побега выясняются.

Напомним, утром 1 мая из ИВС Токмака совершили побег трое подозреваемых за различные преступления:

- Юсупахунов Руслан Гаширович, 2002 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.172 УК Кыргызской Республики.

- Ворончихин Леонид Дмитриевич, 2000 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.164 УК Кыргызской Республики.

- Порошин Анатолий Сергеевич, 2001 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст.97 УК Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370575
Теги:
ИВС, МВД, побег, Токмак, преступление
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  