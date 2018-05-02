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Чиновники ошской мэрии стали фигурантами уголовного дела

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ВБ

Прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело по факту незаконного предоставления в собственность и в аренду земельных участков в водоохранной зоне реки "Ак-Буура".

В ходе проверки установлено, что постановлением мэрии города Ош в декабре 2017 года частному лицу был предоставлен в собственность земельный участок площадью 1300 кв. метров, а также сдан в аренду земельный участок площадью 1900 кв. метров в водоохранной зоне реки "Ак-Буура". Тогда как согласно статье 92 Земельного кодекса КР, земли водного фонда решением Правительства Кыргызской Республики могут предоставляться в срочное (временное) пользование физическим и юридическим лицам для нужд сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйств, размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии и других целей, не противоречащих целевому назначению земельного участка.

В свою очередь, должностные лица Ошского городского управления Госрегистра на основании вышеотмеченного решения муниципалитета, незаконно выдали государственный акт о праве частной собственности и свидетельство о праве временного пользования на указанные земельные участки.

По данному факту надзорным органом города Ош возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии города Ош и Ошского городского управления Госрегистра по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 305 (превышение должностных полномочий) и 305-2 (нарушение земельного законодательства), а в отношении должностных лиц Ошского городского регионального управления архитектуры по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса КР.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования.

URL: https://www.vb.kg/370577
Теги:
Госрегистр, мэрия, коррупция, Ош
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