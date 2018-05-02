Политические события не должны отразиться на Всемирных играх кочевников!

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по подготовке к проведению III Всемирных игр кочевников.

Глава Правительства отметил, что проведение таких масштабных мероприятий, как Всемирные игры кочевников, позволит расширить туристический потенциал Иссык-Кульской области и станет эффективной площадкой по продвижению положительного имиджа нашей страны на мировой арене.

"Кыргызский народ обладает многовековой историей, богатой и самобытной культурой. Всемирные игры кочевников - это уникальная возможность еще раз продемонстрировать всему миру наши традиции, национальные виды спорта и самобытную культуру", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ходе совещания премьер-министр был проинформирован о ходе подготовки содержательной части основных мероприятий, необходимой инфраструктуры, логистики, а также обеспечения безопасности и правопорядка.

Глава Правительства отметил, что в республике накоплен достаточный опыт проведения столь масштабных мероприятий.

"Наша команда способна добиться решения поставленных задач, исправить допущенные недоработки и упущения. События в политической жизни государства не должны отразиться на качестве проведения III Всемирных игр кочевников. Каждый государственный орган, представители местных властей должны приложить все усилия для проведения игр на высоком организационном уровне. От этого зависит имидж всей страны", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам совещания Глава Правительства поручил в короткие сроки решить все вопросы подготовки к проведению Всемирных игр кочевников и обеспечить целевое расходование бюджетных и спонсорских средств.