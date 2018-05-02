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В Китае вспышка сибирской язвы! Уже погиб один человек...

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ВБ

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае, сообщают российские СМИ. По данным ведомства, в КНР от заболевания уже погиб один человек, еще два госпитализированы.

"По сообщению местных властей автономного округа Нинся (север центральной части Китая), в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных", - говорится в сообщении ведомства.

Заболевшие заразились при контакте с больным домашним скотом. Кроме того, выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В районе вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в округе закрыты, подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.

Российское ведомство просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок в страну. Ситуация находится на контроле ведомства.

Сибирская язва относится к группе особо опасных заболеваний сельскохозяйственных и диких животных, люди также к нему восприимчивы. Инфицирование людей происходит при контакте с заболевшими сельскохозяйственными животными. Заболевание протекает исключительно остро и заканчивается в большинстве случаев летально.

URL: https://www.vb.kg/370581
Теги:
Китай, сибирская язва, эпидемия
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