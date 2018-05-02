Грозит ли Кыргызстану вспышка сибирской язвы?

В Китае, как ранее писала "Вечерка", вспышка сибирской язвы. Один человек погиб, несколько находятся в реанимации. Насколько велика опасность переноса опасного заболевания к нам в республику?

Как пояснил VB.KG начальник Управления пограничного ветконтроля Госветинспекции КР Толонбек Рысалиев, данную информацию ведомство получило еще 16 апреля.

- Также ее подтвердили и в Международном эпизоотическом бюро (МЭБ). В КНР сейчас выявлен новый штамм сибирской язвы. Это доказали и базовые исследования. Очаг поражения находится в районе Лаоса и Вьетнама. То есть, территориально достаточно далеко от нас. Там заболело 15 голов скота из 51 одного стада. Властями провинции принято решение о ликвидации всего поголовья скота в очаге заболевания. При этом подвержены сибирской язве в основном парнокопытные животное – овцы и коровы. Сейчас, как нам известно, данный очаг локализован, - заверил Рысалиев.

Специалист Госветинспекции утверждает, что Кыргызстан уже два года не импортирует из Китая мясную продукцию.

- После интеграции в ЕАЭС, КНР официально значится "третьей" странной. Для того, чтобы завозить из нее продукцию на территорию Союза, частью которого является и наша республика, необходимо получить аккредитацию и четко соблюдать предусмотренные техрегламенты. Однако с Китаем такого соглашения пока нет. Более того, с января 2017 года у нас наложен запрет на импорт всей мясной продукции из этой страны. Тем более, там периодически происходят подобные вспышки, - отметил Рысалиев.

В настоящий момент импорт такой продукции в КР идет из России, Белоруссии и Казахстана, уточнил специалист ведомства.

- Из первых двух в основном мясо птицы, из РК – птица и говядина. В любом случае, мы очень ответственно относимся к подобному роду завозимых в республику товаров. Так как это впоследствии может ударить непосредственно по экспортному потенциалу страны, - заверил Толонбек Рысалиев.