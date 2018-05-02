На 2,5 миллиона сомов сотрудники ПМК ГСИН нанесли ущерб государству

ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты злоупотребления должностных лиц передвижной механизированной колонны (далее – ПМК) ГСИН.

Установлено, что работникам ПМК незаконно была увеличена заработная плата, а также выявлены нарушения в проведении государственных закупок на строительно-монтажные работы по строительству исправительных учреждений.

Таким образом, предварительный ущерб, нанесенный государству, составил более 2,5 млн сомов.

Также установлено, что ранее задержанный за дачу взятки сотруднику ГКНБ начальник ПМК ГСИН И.Ю. имеет двойное гражданство.

2 мая 2018 года на основании собранных материалов в отношении должностных лиц ПМК ГСИН Спецпрокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением), 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества), 189 (Злостное нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров), 350 (Подделка, изготовление поддельных документов), 306 (Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 315 (Служебный подлог) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.