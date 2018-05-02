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Открыт новый Центр продаж и обслуживания MegaCom в ТЦ "Аламедин Гранд"

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В День своего рождения компания MegaCom открыла двери нового Центра продаж и обслуживания в ТЦ "Аламедин Гранд".

Посетители торгового центра смогли принять активное участие в развлекательной программе, которая была подготовлена в честь двойного праздника резидентами популярного скетч-шоу "Эл эмне дейт?". Ведущие провели веселые викторины и разыграли фирменные подарки от MegaCom. Роутер с подключенным безлимитным интернетом сроком на три месяца достался абоненту-старожилу, который обслуживается в мега-сети более 10 лет! Среди новичков был проведен отдельный конкурс – победителю был вручен смартфон с поддержкой 4G.

Перед гостями мероприятия выступили известные певцы и танцоры. Все собравшиеся получили заряд положительных эмоций и хорошее настроение, а также смогли посетить Центр продаж и обслуживания MegaCom и воспользоваться полным спектром услуг – приобрести номер, бесплатно зарегистрировать SIM-карту, сменить тарифный план или номер, пополнить баланс, а также получить консультацию специалиста.

Приглашаем посетить Центр продаж и обслуживания в ТЦ "Аламедин Гранд" по адресу: пр-т Жибек Жолу, 150, ТРЦ "Аламедин Гранд", 1 этаж (вход с ул. Алма-Атинской) бутик №1, режим работы: с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных.

URL: https://www.vb.kg/370586
Теги:
#MegaCom
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